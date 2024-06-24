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Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі другого туру Євро-2024.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Хорватії та Італії — представниками квартету B.

Поєдинок відбудеться 24 червня на Меркур Ред Булл Арені у Лейпцигу, а обслуговуватиме його нідерландський арбітр Данні Маккелі. Початок — о 22:00.

Які прогнози на матч?

За версією букмекерів, незначними фаворитами майбутнього протистояння є італійці. Так, на перемогу збірної Італії пропонується коефіцієнт 2,47, тоді як потенційний успіх Хорватії оцінюється показником 3,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,05.

Передматчеві дані аналітичного статистичного порталу Opta наступні: переможний результат Хорватії — 32,1%, а Албанії — 39,5%.

Орієнтовні склади

ХОРВАТІЯ: Лівакович (Фенербахче) — Станішич (Баєр / Баварія), Шутало (Аякс), Ерлич (Сассуоло), Гвардіол (Манчестер Сіті) — Модрич (Реал Мадрид), Ковачич (Манчестер Сіті) — Пашалич (Аталанта), Сучич (РБ Зальцбург), Крамарич (Гоффенгайм) — Будімір (Осасуна)

ІТАЛІЯ: Доннарумма (ПСЖ) — Дарміан (Інтер), Бастоні (Інтер), Калафіорі (Болонья), Ді Лоренцо (Наполі) — Крістанте (Рома), Жоржиньо (Арсенал) — Барелла (Інтер), Пеллегріні (Рома), К'єза (Ювентус) — Ретегі (Дженоа)

Турнірна таблиця