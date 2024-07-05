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Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі 1/4 фіналу Євро-2024.

У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Англії та Швейцарії.

Поєдинок відбудеться 6 липня на Меркур Шпіль-Арені у Дюссельдорфі, а обслуговуватиме його італійський арбітр Даніеле Орсато. Початок — о 19:00 за київським часом.

Які прогнози на матч?

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є англійці. Так, на перемогу збірної Англії в основний час пропонується коефіцієнт 2,30, тоді як потенційний успіх збірної Швейцарії оцінюється показником 3,95. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,05.

Вихід до півфіналу англійців оцінюється показником 1,63, тоді як швейцарців — 2,50.

Цікаві варіанти для ставок

Пропонуємо розглянути варіант із голом Гаррі Кейна — коефіцієнт на цю подію становить 2,75.

Також перспективно виглядає сценарій "Перемога Англії та тотал менше 3,5" із показником 2,73.

Більш безпечний варіант — "Англія не програє та тотал менше 2,5", який оцінюється коефіцієнтом 1,85.

Слідкувати за перебігом подій у зустрічі можна в текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті.