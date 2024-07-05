Рейтинг букмекерів

Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі 1/4 фіналу Євро-2024.

У рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Нідерландів та Туреччини.

Поєдинок відбудеться 6 липня на Олімпіаштадіон у Берліні, а обслуговуватиме його французький арбітр Клеман Тюрпен. Початок — о 22:00 за київським часом.

Які прогнози на матч?

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є нідерландці. Так, на перемогу збірної Нідерландів пропонується коефіцієнт 1,65, тоді як потенційний успіх збірної Туреччини оцінюється показником 6,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,15.

Вихід до півфіналу нідерландців оцінюється показником 1,33, тоді як турків — 3,80.

Цікаві варіанти для ставок

Пропонуємо розглянути варіант "Діапазон голів: 2-3" з коефіцієнтом 1,88.

Також перспективно виглядає сценарій "Перемога Нідерландів і тотал більше 2,5" із показником 2,44.

Більш безпечний варіант — "Перемога Нідерландів в 1 гол або нічия", який оцінюється коефіцієнтом 1,93.

Слідкувати за перебігом подій у зустрічі можна в текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті.