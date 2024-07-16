Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про команди, у яких найбільші шанси на перемогу.

Вже 24 липня, за два дні до офіційного відкриття Олімпійських ігор в Парижі, стартує футбольний турнір.

Вперше в своїй історії на ньому прийме участь і команда України під керівництвом Руслана Ротаня.

На першість відібралися тільки дві "супер"-збірні — Аргентина та Іспанія, а також Франція, яка отримала право грати на турнірі в якості господаря.

Не дивно, що саме ці команди є головними фаворитами на думку букмекерів, при цьому найбільше шансів, хоча й з мінімальним відривом, саме у команди Тьєррі Анрі.

Далі після трійки іде одна збірна, яка і виділяється на фоні інших — вони і далеко від фаворитів, і набагато ближчі до них ніж решта. Мова йде про команду Марокко разом з Ашрафом Хакімі.

Далі йде група команд з приблизно однаковими шансами — це Парагвай, Єгипет, США та власне наша збірна України, на яку дають коефіцієнти близько 24.

Трішки менші шанси в японців та малійців, а за ними іде останній представник УЄФА — Ізраїль.

У Гвінеї та Узбекистану коефіцієнти в районі 50, а ось в Іраку та Нової Зеландії вже біля 100.

Найголовнішим аутсайдером турніру вважається олімпійська збірна Домініканської Республіки, на яку можна поставити з коефіцієнтом 200.