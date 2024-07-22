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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На четвертому тижні липня Україна долучиться до протистоянь у рамках кваліфікаційних раундів єврокубків та відзначатиме надзвичайно важливу подію у власній футбольній історії — дебют на Олімпійських іграх.

Динамо Київ — Партизан

Вівторок, 23 липня, 21:00. Стадіон Арена Люблін (Люблін, Польща)

Команда Олександра Шовковського в дуже помірному темпі проводила літні збори саме в ігровому плані, бо через участь гравців у матчах національних збірних привести команду до єдиного ігрового тонусу було фактично неможливо. Лише останніми тижнями "біло-сині" помітно активізувались, але, судячи з підбору опонентів за контрольними іграми, важко сказати, до чого саме вони готуються.

Точно можна стверджувати, що кияни не планують обмежуватись лише протистояннями проти сербського Партизана, хоча навіть такого опонента треба спочатку здолати. Уже відомо, що далі на команду Шовковського може очікувати шотландський Рейнджерс, тож легше точно не ставатиме. При цьому, наш чемпіонат стартує лише в перші вихідні серпня, тож того самого ігрового тонусу киянам просто ніде взяти. Суперники ж навпаки, уже стартували в національній першості з перемоги над Напредаком (1:0), тож мають у цьому плані певну перевагу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Динамо Київ. Коефіцієнт на перемогу команди Олександра Шовковського становить 1,59, імовірність нічиєї оцінюється в 3,73, а успіх Партизана — у 5,63.

Ірак — Україна

Середа, 24 липня, 20:00. Стадіон Парк Олімпік Ліонне (Ліон, Франція)

Україна вперше бере участь у футбольному турнірі літніх Олімпійських ігор, тож це саме та подія, яку треба відзначати всією країною. Але від команди Руслана Ротаня одразу справедливо вимагають продемонструвати результат, що не дивно, адже клуби, хто виявив бажання допомогти країні, делегували власних представників, умови для повноцінного циклу тренувань були створені, та й набір виконавців у нас, хоча й не максимально потужний із наявних можливостей, але все одно дуже цікавий.

Проте й група на Іграх-2024 в Парижі в нас непроста, що також треба враховувати. Звісно, що ця історія трохи не про першого суперника, збірну Іраку, у якій немає аж надто яскравих та відомих виконавців, а найдорожчий футболіст, нападник Алі Джасім (450 тис. євро), коштує лише трохи дорожче за нашого найдешевшого польового виконавця, півзахисника Олега Федора (350 тис. євро). Але недооцінка суперників може дорого коштувати, що вже показав досвід U-17 та U-19 цього літа. Тож варто починати одразу з максимально успішного результату.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Руслана Ротаня становить 1,70, імовірність нічиєї оцінюється в 3,59, а успіх Іраку — у 4,76.

Україна — Марокко

Субота, 27 липня, 18:00. Жоффруа Гішар (Сент-Етьєн, Франція)

Окрім цього, у рамках цього бліц-турніру Україна на цьому тижні зіграє ще й проти Марокко. І ось це вже реально потужний суперник, як би хто не ставився до країн Північної Африки. По-перше, це — майбутні господарі чемпіонату світу-2030, тож перед ними стоїть завдання за шість років побудувати команду, яка виступить аж ніяк не гірше за "катарський" склад збірної. А там була участь у матчі за третє місце, на хвилиночку. Із цим варто рахуватись.

Та й поглянути тільки на склад команди Таріка Сектіуї — Крістал Пелес, Ренн, Ніцца, Баварія, Бетіс, Атлетіко Мадрид. Так, виконавці там, переважно, ще другого або навіть третього ешелонів цих команд, але європейський досвід високого рівня нікуди від цього не зникає. Тож не дивно, що нас можуть і не вважати фаворитом цієї пари. Та чи є взагалі тут фаворит?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Марокко. Коефіцієнт на перемогу команди Таріка Сектіуї становить 2,36, імовірність нічиєї оцінюється в 3,45, а успіх України — у 2,78.