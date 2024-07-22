Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
фото ФК Динамо Київ
22 липня 2024, 14:50
У рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться перший матч поміж київським Динамо та сербським Партизаном.
Поєдинок відбудеться 23 липня на Арені Люблін (Люблін, Польща). Початок — о 21:00.
На що ставити в цій грі
Сподіваємось на емоційну гру. Можливо, вона навіть буде результативною. То ж ставимо на "тотал голів більше 2.5" з коефіцієнтом 1.92.
Окремо поставимо на гол Владислава Ваната — 2.50.
Ще один імовірний сценарій — нічия в першому "розвідувальному" таймі, на що пропонується показник 2.33.
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