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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться перший матч поміж київським Динамо та сербським Партизаном.

Поєдинок відбудеться 23 липня на Арені Люблін (Люблін, Польща). Початок — о 21:00.

На що ставити в цій грі

Сподіваємось на емоційну гру. Можливо, вона навіть буде результативною. То ж ставимо на "тотал голів більше 2.5" з коефіцієнтом 1.92.

Окремо поставимо на гол Владислава Ваната — 2.50.

Ще один імовірний сценарій — нічия в першому "розвідувальному" таймі, на що пропонується показник 2.33.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Динамо Київ — Партизан на нашому сайті.