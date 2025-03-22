Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Бельгія — Україна, Getty Images
22 березня 2025, 18:45
Збірні Бельгії та України зустрінуться в рамках матчу-відповіді плей-оф за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА (перший матч — 1:3).
Поєдинок відбудеться в неділю, 23 березня, на Сегека Арені в бельгійському Генку. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руді Гарсії. Так, на перемогу Бельгії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.51, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 6.20. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.60.
Ймовірність виходу до Ліги А господарями поля оцінюється в 2.93, а гостями — в 1.44.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Фора Україна: +1,0", представлений показником 2.07.
Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність того, що Україна виграє в одному з таймів.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.89.
Слідкуйте за поєдинком Бельгія — Україна на Football.ua.