Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

Збірні Бельгії та України зустрінуться в рамках матчу-відповіді плей-оф за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА (перший матч — 1:3).

Поєдинок відбудеться в неділю, 23 березня, на Сегека Арені в бельгійському Генку. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руді Гарсії. Так, на перемогу Бельгії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.51, тоді як потенційний успіх України оцінюється показником 6.20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.60.

Ймовірність виходу до Ліги А господарями поля оцінюється в 2.93, а гостями — в 1.44.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Україна: +1,0", представлений показником 2.07.

Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність того, що Україна виграє в одному з таймів.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.89.

Слідкуйте за поєдинком Бельгія — Україна на Football.ua.