Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді чвертьфіналу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 зустрінуться збірні Німеччини та Італії (перший матч — 2:1).

Поєдинок відбудеться в неділю, 23 березня, на Сігнал Ідуна Парк у німецькому Дортмунді. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Юліана Нагельсманна. Так, на перемогу Німеччини в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.85, тоді як потенційний успіх Італії оцінюється показником 4.75. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.95.

Прохід німців до наступної стадії оцінюється в 1.11, а італійців — в 7.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5", представлений показником 2.30.

Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Тіма Кляйндінста.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Італія переможе в одному з таймів". На нього можна поставити з показником 2.47.

Слідкуйте за поєдинком Німеччина — Італія на Football.ua.