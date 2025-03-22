Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Німеччина — Італія, Getty Images
22 березня 2025, 22:57
У рамках матчу-відповіді чвертьфіналу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 зустрінуться збірні Німеччини та Італії (перший матч — 2:1).
Поєдинок відбудеться в неділю, 23 березня, на Сігнал Ідуна Парк у німецькому Дортмунді. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Юліана Нагельсманна. Так, на перемогу Німеччини в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.85, тоді як потенційний успіх Італії оцінюється показником 4.75. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.95.
Прохід німців до наступної стадії оцінюється в 1.11, а італійців — в 7.20.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють: так і тотал менше 4,5", представлений показником 2.30.
Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Тіма Кляйндінста.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Італія переможе в одному з таймів". На нього можна поставити з показником 2.47.
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