Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді чвертьфіналу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 зустрінуться збірні Іспанії та Нідерландів (перший матч — 2:2).

Поєдинок відбудеться в неділю, 23 березня, на Камп де Месталья в іспанській Валенсії. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса де ла Фуенте. Так, на перемогу Іспанії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.72, тоді як потенційний успіх Нідерландів оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.90.

Прохід іспанців до наступної стадії оцінюється в 1.30, а нідерландців — в 3.70.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Іспанії в один гол або нічия", представлений показником 1.91.

Коефіцієнтом 2.33 оцінена ймовірність того, що обидві команди заб'ють і тотал буде менше 4,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.87.

Слідкуйте за поєдинком Іспанія — Нідерланди на Football.ua.