Ліга чемпіонів

На туринців чекає важкий виїзд.

Вінгер туринського Ювентуса Кенан Їлдиз висловився напередодні гри з мадридським Реалом в рамках третього туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує 20-річного турка УЄФА.

"Кожна дитина мріє зіграти на цьому стадіоні. Вважаю, що Реал – це один з найкращих клубів у світі. Грати з ними в Лізі чемпіонів – просто неймовірно. Сподіваюся, все складеться добре, і я проведу чудовий матч.

Спочатку подумав: "Боже мій, чи впораюся я з номером 10?" Але потім вже не надавав цьому особливого значення. Просто хотів, щоб цей номер засяяв.

Чесно кажучи, не номер грає, а футболіст. Тому завжди намагаюся викластися на максимум і показати, на що здатний. Поки все йде добре, хочу продовжувати в тому ж дусі.

Це приголомшливе відчуття. Мрія кожної дитини, і тепер я ношу цю футболку. Завжди кажу, що не люблю порівняння між мною і Дель П'єро, тому що він легенда, а я поки не на тому рівні", — заявив Їлдиз.

Цього сезону Кенан Їлдиз відіграв за Ювентус дев'ять матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.