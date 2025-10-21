Ліга чемпіонів

Голкіпер "вершкових" поділився своїми думками перед грою з Ювентусом.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти туринського Ювентуса.

"Завтра ми зустрічаємось із європейськими грандами. Останнім часом у них не все виходить, але це не робить їх слабшими. Ми знаємо, що Ювентус має багато якісних гравців, і це буде складний матч, до якого ми повинні підійти добре з першої секунди. Ми хочемо показати, що ми граємо вдома, і я сподіваюся на гарний результат.

Слова Лапорти про суддівство? Він каже це, тому що йому доводиться це говорити через всю цю історію з Негрейрою. З того часу, як я граю в Реалі, я ніколи не помічав, щоб судді були на нашу користь – скоріше навпаки. Зрештою, судді — люди, як гравці та тренери, і вони можуть помилятися, але я не думаю, що вони хоч раз принесли нам користь.

Потрапити до вісімки найкращих Ліги чемпіонів – це наша поточна мета. Це полегшує шлях та дає можливість відпочити тиждень у лютому, не граючи ще два матчі. Для цього важливо перемогти. Потім на нас чекає важкий виїзний матч з Олімпіакосом. Сіті приїде сюди, але що краще почнеш, то краще закінчиш. Минулого року ми програли Ліллю та Мілану, і це гарний урок на цей сезон", — наводить слова Куртуа прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Ювентус відбудеться завтра, 22 жовтня, о 22:00 за Києвом.