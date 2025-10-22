Ліга чемпіонів

Захисник Атлетіко прокоментував розгром від Арсеналу.

Мадридський Атлетіко напередодні зазнав розгрому від лондонського Арсеналу на полі суперників у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Арсенал — Атлетіко 4:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "матрацників" Давід Ганцко прокоментував виступ власної команди.

"Дуже важка гра. Ви можете цього очікувати, тому що вони зараз одна з найкращих команд у світі — це безумовно. У першому таймі все працювало, і ми могли правильно захищатись, навіть якщо вони зрештою й створили кілька моментів.

Особисто я грав проти Букайо Саки, що завжди є великим викликом. Ми були близькі до перемоги, рахунок у перерві був 0:0. Ми змогли відбитись від їхніх стандартних положень, хоча вони зараз найкращі у світі в цьому компоненті.

У другому таймі вони швидко повели 1:0 з того ж таки стандартного положення. Потім у мене був чудовий навіс від Маркоса Льоренте і справді гарний удар головою. Якби я влучив трохи краще, рахунок міг би бути 1:1, але за п'ять хвилин став уже 3:0.

Це просто показує, наскільки вони хороші, ти не можеш зупинитись навіть на секунду. Ми дуже розчаровані, що не змогли досягти кращого результату, і зрештою рахунок 4:0 виглядає дуже погано.

Це було нелегко. Ми просто озиралися навколо, і ти відчуваєш, що ти в грі, ти прагнеш очків, і це наближається до останньої частини гри, але потім усе це було бам, бам, бам, бам. І раптом гра закінчилась. Тобі просто потрібно зібратись із силами та спробувати грати простіше.

Ми програли Ліверпулю та Арсеналу, які зараз є одними з найкращих команд світу, хоча, звичайно, нам би хотілося б здобути в матчах проти них кілька очок, це точно. Але у нас ще п'ять ігор попереду в чемпіонаті", — заявив словацький виконавець.

У наступному турі мадридський Атлетіко прийматиме бельгійський Юніон.