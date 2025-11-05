Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю поєдинків четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 5 листопада.

Сьогодні, 5 листопада, проходитиме другий ігровий день в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

*Анонси на центральні матчі сьогоднішнього ігрового дня читайте в окремих матеріалах.

Карабах — Челсі

Середа, 5 листопада, 19:45. Стадіон ім. Тофіка Бахрамова (Баку). Пряма трансляція — Megogo

Азербайджанський чемпіон готується до, мабуть, найскладнішого випробування у поточному євросезоні. Команда Гурбана Гурбанова, яка вже встигла здивувати Європу перемогами над Бенфікою (3:2) та Копенгагеном (2:0), тепер спробує вперше в історії здобути очки у матчі проти англійського клубу.

Попри поразку від Атлетіка у Більбао (1:3), азербайджанці залишили гарне враження, забиваючи у кожній грі групового етапу. Головна надія господарів — атакувальний хавбек Леандро Андраде, який вже має два голи у Лізі чемпіонів. Йому активно допомагає досвідчений Абделла Зубір, котрий нещодавно відзначився голом і асистом у національній першості.

Команда Енцо Марески приїжджає до Баку у піднесеному настрої після серії з трьох перемог поспіль у всіх турнірах, включно з мінімальним успіхом над Тоттенгемом у чемпіонаті. Після розгрому Аякса (5:1) та непростої перемоги над Бенфікою (1:0) лондонці прагнуть здобути першу виїзну перемогу в Європі цього сезону.

Після повернення з дискваліфікації Жоао Педро, герой матчу зі "шпорами", готовий очолити атаку, тоді як Ромео Лавія може отримати шанс у центрі поля замість втомленого Моїсеса Кайседо. Юний Естеван теж розраховує на місце у старті після вдалого виходу на заміну у чемпіонаті.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Карабах: Кохальскі — Сілва, Мустафазаде, Медіна, Кафаркулієв — Біальо, Боргес — Дуран, Андраде, Зубір — Ахундзаде.

Не зіграють: Раміль Шейдаєв, Джоні Монт’єль.

Челсі: Санчес — Гюсто, Ачемпонг, Адарабіойо, Кукурелья — Лавія, Фернандес — Естеван, Педро, Гіттенс — Гію

Не зіграють: Коул Палмер, Леві Колвілл, Бадіашіль і Даріо Ессугу

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Карабах та Челсі зустрічались лише двічі — у груповому етапі сезону-2017/18, коли англійці здобули переконливі перемоги 6:0 і 4:0. Азербайджанці ж загалом програли всі 7 матчів проти клубів з Англії, не забивши жодного голу у шести останніх.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі можна поставити з коефіцієнтом 1.36, тоді як потенційний успіх господарів оцінюється показником 8.05. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.60.

прогноз 0:3

Пафос — Вільярреал

Середа, 5 листопада, 19:45. Стадіон Alphamega Stadium. Пряма трансляція — Megogo

Для Пафоса цей сезон — історичний. Вперше вийшовши у груповий етап Ліги чемпіонів, кіпрський чемпіон демонструє неабиякий характер. Команда Хуана Карлоса Карседо почала кампанію з нульової нічиєї проти Олімпіакоса, потім боляче поступилась Баварії (1:5), але зуміла знову набрати очки, зігравши 1:1 із Кайратом.

З двома очками у трьох турах Пафос посідає 29-те місце у загальній таблиці, лише на крок від зони плей-оф. У національному чемпіонаті команда також у чудовій формі — друга позиція, лише одне очко від лідера Омонії. У неділю "небесно-білі" здобули важку перемогу 1:0 над АЕЛ Лімасол, що підкріпило бойовий дух перед прийомом іспанського гранда.

Після тріумфальної серії в Іспанії "жовта субмарина" знову виринає на європейську арену з бажанням здобути першу перемогу у груповому етапі. Команда Марселіно набрала форму: перемоги над Валенсією (3:1), Райо Вальєкано (4:0) і Сьюдад де Лусеною (6:0) у Кубку Іспанії повернули впевненість.

У Ла Лізі Вільярреал уже на третьому місці, усього за два очки від Барселони. Але в Лізі чемпіонів все не так райдужно: поразки від Тоттенгема (1:2) і Манчестер Сіті (0:2), а також нічия з Ювентусом залишили іспанців на 31-й позиції серед усіх учасників.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Пафос: Майкл — Феліпе, Лукассен, Давід Луїс, Пілеас — Суньїч, Родрігес — Оршич, Драгомір, Квіна — Дімата

Не зіграють: Жоау Коррея, Педрая

Вільярреал: Джуніор — Моуріньйо, Фойт, Вейга, Педраса — Комесанья, Партеї, Гейє, Б’юкенен — Пепе, Мікаутадзе

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

​Це буде перша зустріч між Пафосом і Вільярреалом в історії.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є іспанці. Так, на перемогу Вільярреала можна поставити з коефіцієнтом 1.43, тоді як потенційний успіх господарів оцінюється показником 7.05. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

прогноз 1:3

Аякс — Галатасарай

Середа, 5 листопада, 22:00. Стадіон Йоган Кройф Арена. Пряма трансляція — Megogo

Амстердамський Аякс переживає один із найважчих періодів за останні роки. Команда Гейтінги опинилась на дні таблиці Ліги чемпіонів, програвши всі три матчі та маючи найгіршу різницю м’ячів серед усіх учасників — 1:11.

Після нищівних поразок від Інтера (0:2), Марселя (0:4) та Челсі (1:5) "богам футболу" вкрай потрібен позитивний результат, щоб уникнути четвертої невдачі поспіль.

На вихідних "де Годензонен" знову втратили очки, зігравши 1:1 із Геренвеном. Команда виграла лише один з останніх шести матчів у всіх турнірах, що чітко демонструє кризу форми і впевненості.

Гейтінга не може розраховувати на Кеннета Тейлора (дискваліфікація після вилучення в Лондоні), а також травмованих Берггейса, Дольберга і ван ден Бумена. Однак у добрій формі перебуває Міка Годтс, який відзначився трьома результативними діями у двох останніх турах чемпіонату.

Після жахливого старту (1:5 від Айнтрахта у першому турі) Галатасарай увімкнув чемпіонський режим. Перемоги над Ліверпулем (3:2) і Боде/Глімтом (3:1) повернули турецьких чемпіонів у боротьбу за топ-8 і дали змогу піднятись на 14-ту сходинку у загальній таблиці Ліги чемпіонів.

Команда Окана Бурука йде вісім матчів без поразок у всіх турнірах і демонструє потужну атакувальну гру. Лідер — звісно, Віктор Осімген, який забив 3 голи у нинішньому євросезоні і має фантастичну серію з 7 матчів поспіль із голами у Європі.

Попри нульову нічию з Трабзонспором на вихідних, ні Бурук, ні його команда не втрачають впевненості. Повернення Давінсона Санчеса після дискваліфікації зміцнить оборону, тоді як досвідчений Леміна допоможе у центрі поля. Єдині втрати — травмований Ілкай Гюндоган.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аякс: Пасвеер — Роса, Ітакура, Сутало, Баас — Фіц-Джим, МакКоннел — Моро, Глух, Годтс — Вегхорст

Не зіграють: Берггейс, Дольберг, ван ден Бумен

Галатасарай: Чакір — Саллаї, Санчес, Бардакчі, Якобс — Сане, Торрейра, Леміна, Їлмаз — Акгюн — Осімген

Не зіграють: Гюндоган

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є турки. Так, на перемогу Галатасарая можна поставити з коефіцієнтом 2.10, тоді як потенційний успіх господарів оцінюється показником 3.16. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.06.

прогноз 1:2

Брюгге — Барселона

Середа, 5 листопада, 22:00. Стадіон: Ян Брейдел Стадіон. Пряма трансляція — Megogo

Брюгге входить у цей матч із гарним настроєм — команда Нікі Гаєна здобула три перемоги поспіль у всіх турнірах, востаннє обігравши Дендер (2:1) в чемпіонаті Бельгії. Команда посідає друге місце у Про Лізі, лише на три очки відстаючи від лідера — Юніона.

Проте в Лізі чемпіонів справи не такі стабільні. Після сенсаційної перемоги 4:1 над Монако у першому турі, бельгійці двічі поступилися — Аталанті (1:2) та Баварії (0:4). Тож із трьома очками вони розташувались на 20-й сходинці загальної таблиці серед 36 учасників.

Попри це, "Блау-Зварт" зберігають оптимізм — у минулому сезоні вони дійшли аж до 1/8 фіналу, вибивши Аталанту з плей-оф, тож знають, як дивувати фаворитів.

Ключова фігура Брюгге цього сезону — Хрістос Цзоліс, який має 8 голів і 8 асистів у 21 матчі. Поруч із ним діє форвард Ніколо Трезолді (6 голів, 3 асисти). Відсутність досвідченого Міньйоле, а також Мейєра, Райса та Он’єдіки ускладнить життя господарям, але навіть без них бельгійці готові битися.

Підопічні Гансі Фліка поступово повертаються до своєї фірмової впевненості. Після важкого періоду в жовтні "блауграна" перемогла Ельче (3:1) і зміцнилась на 2-му місці в Ла Лізі, поступаючись лише Реалу.

У Лізі чемпіонів каталонці мають 6 очок після трьох турів: перемоги над Ньюкаслом та Олімпіакосом компенсували домашню поразку від ПСЖ (1:2). Тепер Барса прагне вийти на дев’ять очок і закріпитись у топ-10 загальної таблиці перед важливими іграми проти Челсі та Айнтрахта.

Хороша новина для фанатів — до складу повернулися Роберт Левандовський та Дані Ольмо, які вже встигли зіграти після травм. Молодий Ламін Ямаль попри незначні проблеми з пахом готується вийти зі старту, тоді як Гаві, Педрі, Рафінья і тер Штеген залишаються поза грою.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брюгге: Джекерс — Саббе, Ордоньєс, Мехеле, Сейс — Форбс, Аудур, Станкович, Ванакен, Цзоліс — Трезолді

Не зіграють: Міньйоле, Мейєр, Райс, Он’єдіка

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Ерік Гарсія, Бальде — Касадо, Де Йонг — Ямаль, Фермін, Рашфорд — Ферран Торрес

Не зіграють: Гаві, Педрі, Рафінья, тер Штеген

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є іспанці. Так, на перемогу Барси можна поставити з коефіцієнтом 1.46, тоді як потенційний успіх господарів оцінюється показником 5.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.45.

прогноз 0:4

Інтер — Кайрат

Середа, 5 листопада, 22:00. Стадіон Джузеппе Меацца. Пряма трансляція — Megogo

Після минулорічного фіналу, де Інтер поступився ПСЖ, міланці знову демонструють, що залишаються серед найсильніших клубів Європи. Команда Крістіана Rіву виграла усі три матчі групового етапу, не пропустивши жодного гола — 2:0 з Аяксом, 3:0 зі Славією та 1:0 проти Юніон.

"Нерадзуррі" ділять звання найнадійнішої оборони турніру разом з Арсеналом, маючи три сухі матчі поспіль і неймовірну статистику — 11 "сухих" ігор у 12 останніх єврокубкових виступах.

Попри деякі осічки в Серії А, де вони відстають від Наполі лише на одне очко, команда продовжує виглядати цілісно та зріло. Останній матч проти Верони (2:1) став підтвердженням характеру команди: навіть у складний день вона знаходить спосіб перемогти.

Капітан і головна зірка — Лаутаро Мартінес. Аргентинець перебуває у фантастичній формі, маючи 11 голів у 10 останніх матчах Ліги чемпіонів. До нього може приєднатися молодий Еспозіто, тоді як Тюрам лише повертається після травми.

Для чемпіонів Казахстану — це справжнє випробування. Кайрат лише вперше в історії пробився до лігочемпіонівського етапу, обігравши Селтік у драматичній серії пенальті. Проте на цьому казка поки зупинилася: поразки 1:4 від Спортінга і 0:5 від Реала показали, наскільки різний рівень у суперників.

Єдиний промінь світла — нічия 0:0 із Пафосом, де команда створила чимало моментів, але знову не змогла забити. Таким чином, алматинці не перемагали у шести матчах Ліги чемпіонів поспіль і не забивають уже п’ять ігор.

Тренер Рафаель Уразбахтін покладається на молодь, зокрема на 18-річного Дастана Сатпаєва, яким уже цікавиться Челсі. У центрі поля диригує португалець Жоржиньйо, а ослаблена лінія атаки без травмованих Жоао Паулу та Елдера Сантани змушує клуб грати обережніше.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Біссек, Аканжі, Аугусто — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Зеліньскі, Дімарко — Мартінес, Еспозіто

Не зіграють: Тюрам

Кайрат: Анарбеков — Тапалов, Мартинович, Сорокін, Мата — Глейзер, Арад — Мринський, Жоржиньйо, Громико — Сатпаєв

Не зіграють: Паулу, Сантана

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Інтер та Кайрат вперше зіграють один проти одного.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є італійці. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 1.05, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 35.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 15.45.

прогноз 3:1

Марсель — Аталанта

Середа, 5 листопада, 22:00. Стадіон Стад Велодром. Пряма трансляція — Megogo

Марсель традиційно грає контрастно в Європі — блискучі виступи вдома і розчарування на виїзді. У цьому сезоні команда Роберто Де Дзербі розпочала з поразки від Реала в Мадриді, але переконливо обіграла Аякс на Велодромі. Минулого туру французи поступилися Спортінгу 1:2, хоча відкрили рахунок і повністю контролювали гру до вилучення Емерсона Пальм’єрі.

Марсель програв 12 із 13 останніх виїзних матчів у Лізі чемпіонів, проте на своєму полі не знає поразок у восьми єврокубкових зустрічах поспіль. Саме домашня сила — головний козир команди.

Де Дзербі повернув Марселю атакувальний футбол, але в останніх матчах у чемпіонаті команда втратила стабільність. Перед перемогою над Осером (1:0) марсельці здобули лише одне очко за три тури, пропустивши шість м’ячів. Та попри труднощі, вони залишаються другими в Лізі 1, відстаючи від ПСЖ мінімально.

У Лізі чемпіонів марсельці мають одну перемогу, дві поразки і прагнуть закріпитися у топ-16. З огляду на те, що Де Дзербі лише один раз перемагав Аталанту за дев’ять спроб, це шанс для нього взяти реванш за півфінал Ліги Європи 2024, де французи поступилися бергамцям.

Після відходу Джан П’єро Гасперіні Аталанта під керівництвом Івана Юріча переживає непросту трансформацію. Команда, що ще недавно грала з шаленою атакувальною енергією, зараз виглядає стримано та іноді беззубо.

Минулого туру бергамці поступилися Удінезе 0:1, не завдавши жодного удару у площину воріт — тривожний сигнал для команди, яка лише двічі виграла у перших дев’яти турах Серії А.

У Лізі чемпіонів Аталанта стартувала із важкої поразки 0:4 від ПСЖ, потім реабілітувалася проти Брюгге (3:0), а в попередньому матчі зі Славією Прага зіграла 0:0, створивши рекордну кількість моментів — 38 ударів без голів.

Юрічу потрібно знайти баланс між дисципліною та креативністю. Команда залишається надійною у захисті — Аталанта програла лише двічі у 17 єврокубкових матчах групового або лігового етапу — але гостро бракує результативності.

Капітан Мартен де Роон повернувся після травми, а Даніель Мальдіні вже тренується з командою. Очікується, що Адемола Лукман отримає шанс у старті, адже Скамакка та Крстович продовжують розчаровувати.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Марсель: Руллі — Мурільйо, Павар, Аґерд, Гарсія — Вермірен, Хейб’єрг — Грінвуд, Гомес, Паксао — Обамеянг.

Не зіграють: Балерді, Бланко, Емерсон

Аталанта: Карнезеккі — Косуну, Х’єн, Джімсіті — Белланова, Де Рун, Едерсон, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Сулемана — Лукман.

Не зіграють: Баккер, Скальвіні

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є французи. Так, на перемогу Марселя можна поставити з коефіцієнтом 2.14, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 3.32. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.72.

прогноз 1:1

Ньюкасл — Атлетік

Середа, 5 листопада, 22:00. Стадіон Сент-Джеймс Парк. Пряма трансляція — Megogo

Ньюкасл Юнайтед приймає Атлетік Більбао в матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. Команди розділяє лише одне очко, але настрій перед цією зустріччю — кардинально різний.

Після поразки від Барселони на старті кампанії команда Едді Гау перетворилася на справжню європейську машину: спочатку знищила Юніон 4:0 у Бельгії, а потім розгромила Бенфіку 3:0 на своєму полі. Шість очок, сім забитих м’ячів і жодного пропущеного — такі показники зробили "сорок" одними з найстабільніших у турнірі.

Втім, у Прем’єр-лізі справи не такі безхмарні: минулої неділі "чорно-білі" зазнали прикрої поразки від Вест Гема 0:2. Едді Гау відверто розкритикував команду за брак енергії та характеру, тож матч у Лізі чемпіонів — ідеальна нагода відповісти діями. Вдома Ньюкасл залишається потужним: 22 перемоги у 33 єврокубкових зустрічах і чотири поспіль виграші в нинішньому сезоні.

Атлетік Більбао приїздить до Англії у не найкращому настрої. Поразка 2:3 від Реала Сосьєдада в баскському дербі стала вже шостою невдачею за останні 11 поєдинків. Команда Ернесто Вальверде втратила колишній запал, хоча у попередньому єврокубковому турі зуміла здолати Карабах 3:1 і залишила собі шанси на вихід із групи.

Візит до Англії обіцяє бути непростим — леви не вигравали в цій країні з 1990-х і програли чотири з останніх п’яти виїздів. До того ж, кадрова ситуація у басків катастрофічна: через травми не зіграють обидва Вільямси — Іньакі та Ніко, а також Сансет, Юрій Берчіче та кілька інших ключових гравців.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Тіав, Бьорн — Майлі, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Вольтемаде, Барнс

Не зіграють: Гордон

Атлетік: Сімон — Горосабель, Паредес, Ляпорт, Бойро — Руіc де Ґаларрета, Реґо, Хаурегіcар — Беренгер, Гурусета, Наварро

Не зіграють: Берчіче, Егілус, Сансет, Вільямс І., Вільямс Н.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є англійці. Так, на перемогу Ньюкасла можна поставити з коефіцієнтом 1.44, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 7.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.70.