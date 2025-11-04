Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють французький ПСЖ та мюнхенська Баварія.

Французький Парі Сен-Жермен та мюнхенська Баварія зіграють у четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Парк-де-Пренс.

Луїс Енріке, на тлі перемоги над Ніццою (1:0), використав із перших хвилин Маркіньйоса в центрі оборони, тоді як Руїс розташується в центрі поля, а Дембеле зіграє на вістрі атаки.

Венсан Компані, після перемоги над леверкузенським Баєром (3:0), залучив до стартового складу Упамекано та Станішича в оборону, тоді як Павлович гратиме в центрі поля, а Олісе, Діас та Кейн розташуються в атаці.

ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Руїс — Кварацхелія, Дембеле, Баркола.

Запасні: сафонов, Марін, Бералдо, Рамуш, Лі Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Нджанту, Мбає, Невеш.



Баварія: Ноєр — Лаймер, Та, Упамекано, Станішич — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі, Діас — Кейн.