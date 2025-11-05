Ліга чемпіонів

Наставник Ювентуса прокоментував нічию зі Спортінгом, висловивши оптимізм щодо майбутнього команди.

Лучано Спаллетті залишився задоволеним настроєм своєї команди, незважаючи на нічию в матчі проти Спортінга, що завершився з рахунком 1:1.

​Італійський фахівець вважає, що продемонстрований бьянконері характер є запорукою майбутніх успіхів. ​

"Коли я бачу такий дух, таку самовіддачу, я спокійний", – наводть слова Спаллетті La Gazzetta dello Sport.

"З таким настроєм ми виграємо багато матчів у майбутньому" — додав Лучано.

​На думку тренера, саме правильний менталітет та бажання боротися до кінця є тим фундаментом, який дозволить Ювентусу досягати поставлених цілей. Спаллетті дав зрозуміти, що хоча результат не є ідеальним, продемонстроване командою ставлення до гри дає йому привід для оптимізму.

Лучано виділив гру автора єдиного голу Ювентуса – Душана Влаховича. Наставник похвалив не лише гол, але й загальний внесок форварда.

​"Те, що мені приносить задоволення – це бачити якість, здатність обіграти суперника та силу, яку Душан демонстрував протягом усієї гри", – сказав тренер.

​Влахович, який зрівняв рахунок на 34-й хвилині після асисту Тюрама, був замінений у другому таймі. Сам гравець пізніше пояснив, що попросив заміну через невеликий біль у згиначі, але висловив невдоволення результатом:

"Ми не задоволені. Ми могли зробити більше і грали краще за них".

​Спаллетті також відзначив тактичні аспекти:

"Ми повинні вдосконалюватися в плані контролю м'яча та швидкості його пересування. Ми надто часто помилялися з останнім пасом, але я переконаний, що ми сильна команда, і якщо ми продовжимо з цим духом, у нас все вийде" — підсумував тренер.

На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.