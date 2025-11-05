Ліга чемпіонів

Воротар мадридців про поразку від Ліверпуля.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував поразку від Ліверпуля в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів (0:1).

"Прикро. Я намагався допомогти команді, але в другому таймі ми допускали забагато фолів поблизу штрафної, а Ліверпуль добре діє на стандартах — і вони забили. Ми непогано оборонялися, але в останній третині нам бракувало контролю м’яча. Ми швидко втрачали м’яч, і це було неприємно. Це не те, чого ми хочемо, а в нас залишилося два матчі до Різдва — з Олімпіакосом на виїзді, де ми мусимо перемагати, і проти Сіті вдома.

Ми продовжуємо робити фоли, у деяких із них немає потреби. Фол біля воріт був необов’язковим, і я не думаю, що фол був — Гравенберг пірнав. Але вони виконали хорошу подачу й забили класний гол. Наші паси були не зовсім чіткими, ми маємо покращувати цей аспект у матчах із сильними командами на виїзді.

Ми мусимо дивитися правді в очі, ми маємо грати краще. У таких матчах усе залежить від деталей. Ми маємо зберігати спокій, ми в порядку. З Олімпіакосом теж буде складно, але якщо ми там переможемо, то матимемо хороші шанси фінішувати в першій вісімці", — сказав Куртуа.

У наступному турі англійський Ліверпуль зіграє домашній матч проти нідерландського ПСВ, тоді як мадридський Реал гостюватиме в грецького Олімпіакоса.

На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.