Ліга чемпіонів

Коуч лісабонців наголосив, що поєдинок матиме вирішальне значення для обох сторін.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью поділився очікуваннями від поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів проти Аякса, який відбудеться 25 листопада. Матч може стати ключовим у боротьбі за вихід до плейоф.

Моуріньо визнав, що зустріч з Аяксом має характер фактичного фіналу:

"Обидві команди перебувають в абсолютно однаковій ситуації. Математично навіть поразка не позбавляє шансів, але наступні три матчі будуть значно складнішими. Поєдинок з Аяксом – критично важливий для нас".

Португалець високо оцінив Аякс:

"У них сильні гравці. І тренер, який чудово знає команду. Я не турбуюсь, як Аякс грає зараз — готуюсь до складного матчу".

Моуріньо також прокоментував можливість використання Родріго Рего:

"Рего не може грати лівим захисником у схемі з чотирма оборонцями — це не його позиція. Але в системі з трьома захисниками він може бути вінгером з обох флангів. Він фізично готовий грати проти Аякса".

Тренер наголосив, що найбільшим викликом стане психологічний тиск:

"Ми знаємо, що маємо перемогти. Але потрібно грати розумом, а не лише емоціями. Це і є найбільша складність".

Матч Бенфіка — Аякс відбудеться 25 листопада о 19:45.