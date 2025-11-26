Ліга чемпіонів

Захисник Наполі прокоментував перемогу над Карабахом.

Італійський Наполі в п’ятому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграв азербайджанський Карабах.

Наполі — Карабах 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "Партенопеї" Джованні Ді Лоренцо прокоментував виступ власної команди.

"Нам потрібно було послати правильні сигнали, особливо — самим собі. Це були важкі тижні, але ми дали дві важливі відповіді на всі запитання, які нам ставили.

Ми хотіли повернутись до переможного шляху в Лізі чемпіонів, здобути ще кілька очок за рахунок перемоги. Зокрема й тому, що сьогодні річниця смерті Марадони. У підсумку це був чудовий вечір і ми щасливі, що перемогли.

Останніми днями вже відчувалась інша атмосфера в роздягальні, і це видно на полі. Ми багато розмовляли один з одним, нам потрібно було знову зібратись разом, бо ми не були на найкращій формі останніми тижнями. Якщо в команді немає єдиного колективу, то ви не переживете ці важкі часи", — заявив шотландський виконавець.

У наступному турі Наполі гратиме в гостях у лісабонської Бенфіки.