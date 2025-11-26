Ліга чемпіонів

Півзахисник Боруссії прокоментував успіх команди у матчі Ліги чемпіонів (4:0).

Юліан Брандт поділився своїми думками щодо крупної перемоги своєї команди над Вільярреалом у домашньому матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився з рахунком 4:0 на користь "джмелів".

"Перший м'яч зіграв дуже велику роль. Після перерви ми додали, після чого почали забивати. У таких матчах трапляються складні моменти, але це частина футболу.

Перемоги над сильними командами не даються просто так", — передає слова хавбека пресслужба УЄФА.

Після домашнього успіху підопічні Ніко Ковача набрали десять залікових балів і тепер посідають четверту сходинку у загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів УЄФА.