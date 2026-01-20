Ліга чемпіонів

Football.ua представляє прев'ю поєдинків сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 20 січня.

Сьогодні, 20 січня, проходитиме перший ігровий день в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

*Анонс на центральні матчі сьогоднішнього ігрового дня читайте в окремих матеріалах.

Кайрат — Брюгге

Вівторок, 20 січня, 17:30. Астана Арена (Астана). Головний арбітр — Донатас Румшас (Литва). Пряма трансляція на MEGOGO

Перед матчем Ліги чемпіонів проти Брюгге, Кайрат, як і раніше, шукає можливість набрати обертів у своєму історичному, але складному дебютному сезоні в головному єврокубковому турнірі.

Команда Рафаеля Уразбахтіна зазнавала труднощів із перетворенням успіхів на внутрішній арені в результати в Європі проти набагато досвідченіших суперників, залишаючись без перемог в останніх 12 єврокубкових матчах, з трьома нічиїми та дев'ятьма поразками, займаючи останнє місце всього з одним очком після шести турів.

Останній виступ у ЛЧ для Кайрата завершився домашньою поразкою від Олімпіакоса (0:1), а перед цим була поразка від Копенгагена (2:3). Єдине очко клуб заробив у жовтні, зіграв внічию проти Пафоса (0:0).

У зв'язку із зимовими умовами в Алмати УЄФА схвалила перенесення матчу на стадіон Астана Арена, де розсувний дах забезпечує відповідні умови для гри, але позбавляє Кайрат справжньої домашньої атмосфери.

Брюгге вирушає до Астани, маючи значно солідніший європейський досвід: протягом останнього десятиліття клуб регулярно брав участь у турнірах УЄФА.

Незважаючи на цей досвід, виступи команди Івана Леко були відзначені нестабільністю: його підопічним не вистачало стабільності в обороні, при цьому вона періодично демонструвала високий рівень гри в атаці.

Остання зустріч у ЛЧ для Брюгге завершилася поразкою від Арсеналу (0:3), що підкреслило розрив між бельгійським грандом та одним із найсильніших клубів турніру, і стало наслідком серії перемог у внутрішньому чемпіонаті, в якій атакуюча гра не завжди підкріплювалася надійною обороною.

Останній матч Брюгге завершився домашньою поразкою від Ла Лув'єр (2:3) у чемпіонаті, невдовзі після перемог над Генком (5:3) та Гентом (2:1). В останніх шести матчах Брюгге тричі переміг і тричі програв, забивши 19 голів та пропустивши 15. Цей показник підкреслює як їхню атакуючу міць, так і проблеми в обороні.

Орієнтовні склади команд

Кайрат: Анарбеков — Мата, Сорокін, Широбоков, Мринський — Глазер, Касабулат — Сатпаєв, Жоржинью, Громико — Едмілсон.

Брюгге: Якерс — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Сіке — Оньєдіка, Станкович — Цоліс, Ванакен, Форбс — Верман.

Не зіграють: Тюкбаєв — Аудоор.

прогноз 1:1

Буде/Глімт — Манчестер Сіті

Вівторок, 20 січня, 19:45. Аспмюра (Буде). Головний арбітр — Свен Яблонскі (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Буде/Глімт вперше у своїй історії вийшов у груповий етап ЛЧ, але дебютний сезон для команди виявився непростим. Команда К'єтіля Кнутсена нині займає 32 місце, набравши всього три очки у шести іграх, тричі зігравши внічию. Таким чином, Буде/Глімт — одна з чотирьох команд, які ще мають здобути перемогу в головному єврокубку.

Буде/Глімт відстає від 24 найкращих команд на чотири очки, і, враховуючи, що до кінця залишилося лише дві гри, норвежцям необхідно набирати максимальну кількість очок, якщо вони хочуть мати хоч якийсь шанс на плей-оф.

Буде/Глімт матиме перевагу в тому, що вони зіграли лише дві гри з початку року, причому обидві були спарингами у зв'язку із завершенням внутрішнього сезону наприкінці листопада, а це означає, що вони будуть набагато свіжішими, ніж Манчестер Сіті.

Команда Хосепа Гвардіоли провела вже шість матчів з початку року, і за цей час "містяни" мали проблеми зі стабільністю, здобувши всього дві перемоги, одну з яких у Кубку над скромним Ексетером, а також тричі зігравши внічию.

Останній виступ Манчестер Сіті — це прикра поразка в дербі проти Манчестер Юнайтед (0:2). Таким чином, підопічні Гвардіоли досі не здобули жодної перемоги в АПЛ у 2026 році, після трьох нічиїх поспіль.

Гвардіола сподівається, що повернення до єврокубків, де "містяни" здобули чотири перемоги у шести матчах, дозволить його команді повернутися на переможний шлях.

Перемога також може мати вирішальне значення за місце в першій вісімці, оскільки зараз вони випереджають Ліверпуль, що займає дев'яте місце, всього на одне очко, а Барселона, що знаходиться на 15 місці, відстає всього на три очки за дві гри до кінця основного етапу. Таким чином, перемога над Буде/Глімт, за якою буде зустріч з Галатасараєм, може виявитися вирішальною для підвищення їх шансів на потрапляння до топ-8.

Орієнтовні склади команд

Буде/Глімт: Хайкін — Бйоркан, Бйортуфт, Нільсен, Шевольд — Фет, Берг, Ев'єн — Гауге, Гег, Бломберг.

Манчестер Сіті: Доннарумма — О'Райлі, Аке, Хусанов, Льюїс — Родрі — Доку, Мукаса, Рейндерс, Шеркі — Голанд.

Не зіграють: Гуннерсен, Алісамі — Гвардіол, Стоунз, Бобб, Ковачич, Діаш, Ніко, Савіньйо, Нунеш, Сілва, Мармуш (?), Фоден (?).

прогноз 0:4

Спортінг Лісабон — ПСЖ

Вівторок, 20 січня, 22:00. Жозе Алваладе (Лісабон). Головний арбітр — Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO

Спортінг підходить до матчу проти ПСЖ, сподіваючись реабілітуватися після поразки (1:3) від Баварії у минулому турі. Кращого місця для того, щоб відігратися за цю невдачу, ніж стадіон Жозе Альваладе, не знайти, адже цього сезону "леви" здобули переконливі перемоги у всіх трьох матчах ЛЧ на цьому стадіоні, включаючи успіхи над Кайратом, Марселем та Брюгге.

Ще одна перемога у вівторок дозволила б "левам" вперше в історії здобути четверту поспіль перемогу на своєму полі в рамках ЛЧ, і вони, безумовно, розраховують на успіх, враховуючи переконливу серію із семи перемог в останніх дев'яти домашніх матчах проти французьких команд (дві поразки).

Перемога Спортінга над Марселем (2:1) у третьому турі стала частиною поточної дев'ятиматчевої та безпрограшної серії з 12 матчів на рідному стадіоні, що стало очевидним у п'ятницю, коли вони обіграли Каса Піа (3:0) у чемпіонаті. Цей переконливий результат став ідеальною відповіддю на нещодавній виліт з півфіналу Кубку, а також допоміг "левам" зберегти друге місце в Прімейрі з відставанням від Порту в сім очок.

ПСЖ, який посідає друге місце в чемпіонаті, відстає від Ланса на два очки, незважаючи на перемогу над Ліллем (3:0) у минулі вихідні. Хоча Луїс Енріке, безперечно, залишився задоволеним тим, як його команда відреагувала на виліт із Кубку від Парижа у попередньому матчі.

Ця поразка залишається єдиною для парижан в останніх дев'яти іграх. Єдиним іншим матчем, у якому ПСЖ не зміг здобути перемогу за цей період, стала їхня остання зустріч у ЛЧ, де французький гранд зіграв внічию з Атлетіком (0:0), попри вісім ударів у площину воріт проти нуля у "басків".

Це одна з двох зустрічей, в яких парижани не змогли здобути перемогу в останніх дев'яти виїзних матчах у цьому турнірі, тому вони повинні зберігати впевненість перед матчем проти "левів". Проте візити до Португалії не викликають приємних спогадів: за останні вісім таких поїздок було здобуто лише одну перемогу, а п'ять закінчилися поразками.

Орієнтовні склади команд

Спортінг: Сілва — Араухо, Інасіу, Рейс, Фреснеда — Моріта, Сімойнш — Гільєрме, Трінкан, Катаму — Суарес.

ПСЖ: Шевальє — Мендеш, Маркіньйос, Пачо, Заїр-Емері — Маюлю, Руїс, Вітінья — Кварацхелія, Дуе, Дембеле.

Не зіграють: Сантуш, Куарежма, Йоаннідіс, Діоманде, Кенда, Юльманн — сафонов, Лі Кан Ін, Невеш, Мбіча, Мбає, Ернандес, Хакімі.

прогноз 0:2

Реал Мадрид — Монако

Вівторок, 20 січня, 22:00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид). Головний арбітр — Еспен Ескос (Норвегія). Пряма трансляція на MEGOGO

В останньому матчі ЛЧ під керівництвом Хабі Алонсо Реал Мадрид поступився Манчестер Сіті (1:2). Реал, який раніше домінував на європейській арені, також поступився Ліверпулю, і, незважаючи на перемоги у трьох стартових матчах турніру, йому далеко не гарантовано місце у топ-8.

12 очок з 18 можливих достатньо для сьомого місця, що забезпечить прямий вихід до 1/8 фіналу, але участь у плей-оф (1/16) відповідала б хаосу та свавіллю, що панує в клубі з іспанської столиці цього сезону.

Однак новий наставник "вершкових" Альваро Арбелоа, який замінив Алонсо, повернув спокій після несподіваного вильоту від Альбасете з Кубку Іспанії, забезпечивши впевнену перемогу над Леванте (2:0) у Ла Лізі та скоротивши відставання від лідера Барселони до одного очка.

Перемога над Леванте стала третьою поспіль на Бернабеу і додатковим приводом для оптимізму є 26 ударів по воротах. У ЛЧ, у якій беруть участь 36 команд, Реал і Монако розділяють лише три очки, але розрив у 12 позицій також відокремлює обидві команди одна від одної, оскільки "монегаски" прагнуть уникнути вильоту з турніру.

Команда Себастьяна Поконьолі підходить до цього матчу з меншою кількістю поразок, ніж Реал, програвши лише перший матч проти Брюгге — після чого "монегаски" здобули впевненість у своїх силах і залишилися непереможеними в кожній з останніх п'яти ігор ЛЧ.

У своєму останньому матчі Монако обіграв Галатасарай, що дозволило їм піднятися на 19 місце та забезпечити собі місце у плей-оф за підсумками ігрового дня на цей момент. Однак на команду Поконьолі чекає ще одне непросте випробування у матчі проти Ювентуса, адже останнім часом їх також переслідує нестабільність у всіх змаганнях: в останніх шести матчах вони здобули три перемоги та тричі програли.

Одна з цих поразок відбулася нещодавно, у п'ятницю — домашня поразка від Лор'яна (1:3) у Лізі 1, але їх єдині попередні зустрічі з Реалом у ЛЧ відбулися в сезоні-2003/04, коли вони, як відомо, вибили "вершкових" з чвертьфіналу турніру.

Орієнтовні склади команд

Реал Мадрид: Куртуа — Ф. Гарсія, Гюйсен, Асенсіо, Вальверде — Чуамені, Камавінга, Беллінгем — Вінісіус Жуніор, Г. Гарсія, Мбаппе.

Монако: Кьон — Енріке, Даєр, Керер, Фає — головін, Закарія, Тезе — Акліуш — Бірет, Балогун.

Не зіграють: Менді, Александер-Арнольд, Рюдігер, Мілітао, Лунін, Родріго, Каррерас, Діас (?) — Градецькі, Салісу, Мінаміно, Погба, Мавісса, Кабраль, Камара (?), Діатта (?), Мішаль (?).

прогноз 3:0

Олімпіакос — Баєр Леверкузен

Вівторок, 20 січня, 22:00. Георгіос Караіскакіс (Пірей). Головний арбітр — Мауріціо Маріані (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO

Олімпіакос є чинним чемпіоном грецької Суперліги і нині бореться за збереження свого титулу, але цього сезону команда Хосе Луїса Менділібара знову зазнає труднощів у єврокубках.

До цього матчу греки підходять лише з п'ятьма очками після шести ігор у ЛЧ: три поразки, дві нічиї та одна перемога. Це поганий результат, через який команда посідає 29 місце. Проте команда Менділібара відстає від Копенгагена, який займає 24 місце, всього на два очки, і найоптимістичніші вболівальники вказують на те, що їх єдина перемога (над Кайратом) була здобута в останньому матчі турніру.

Знаючи, що ще одна перемога може вивести клуб у зону плей-оф, Олімпіакос надихнеться грою на своєму полі, враховуючи, що вони програли лише дві домашні гри у сезоні-2025/26. Крім того, підтримка вболівальників допомогла грецькому гранду чинити опір Реалу (3:4) в останньому домашньому матчі ЛЧ.

Тим часом, Баєр цього сезону не демонструє тих же висот, що і в останні роки, і підходить до матчу після двох поразок поспіль у Бундеслізі під керівництвом Каспера Юльманна.

У суботу "аптекарі" після розгромної поразки від Штутгарта (1:4), програли на виїзді Гоффенгайму (0:1), зазнавши третьої поразки у п'яти матчах чемпіонату — стільки ж, скільки і в попередніх 20 іграх.

Тим не менш, підопічні Юльманна продемонстрували стійкість у ЛЧ, програвши лише один раз, і вони, як і раніше, мають невеликі шанси потрапити до топ-8. Зараз Баєр займає 20 місце з дев'ятьма очками, випереджаючи Бенфіку, яка займає 25 місце, на три очки і відстаючи від Атлетіко на восьмому місці, на три бали.

Сподіваючись на те, що Баєр переможе в середині тижня, вболівальники гостей будуть надихнуті тим фактом, що "аптекарі" не програвали у виїзних матчах ЛЧ, не кажучи вже про перемогу над Манчестер Сіті (2:0) в останньому виїзному матчі в Європі.

Орієнтовні склади команд

Олімпіакос: Цолакіс — Ортега, Б'янкон, Рецос, Родіней — Гарсія, Музакітіс — Поденсе, Шикінью, Мартінш — Таремі.

Баєр Леверкузен: Флеккен — Белосян, Баде, Кванса — Грімальдо, Гарсія, Маза, Телла — Тілльман, Поку — Шик.

Не зіграють: Пірола — Артур, Бласвіх, Васкес, Фернандес, Тап, Андріх.

прогноз 1:3

Вільярреал — Аякс

Вівторок, 20 січня, 22:00.Естадіо-де-ла-Кераміка (Вільярреал). Головний арбітр — Ніколас Волш (Шотландія). Пряма трансляція на MEGOGO

На початку грудня Вільярреал поступився Копенгагену (2:3) у ЛЧ, пропустивши переможний гол на останній хвилині, і пропускав щонайменше два голи у шести з останніх десяти матчів у всіх турнірах.

"Жовта субмарина" знаходиться на дні таблиці ЛЧ, набравши лише одне очко після шести турів і як наслідок 35 місце. Цього сезону команда Марселіно Гарсії забила чотири голи в єврокубках, але у трьох із чотирьох останніх матчів у рамках цього турніру їй не вдалося відзначитися.

Навіть якщо "жовта субмарина" здобуде перемогу, їй знадобиться сприятливий результат інших матчів, щоб уникнути вильоту, але до цієї зустрічі вони підходять після поразки від Бетіса (0:2). Ця поразка стала для них четвертою у шести матчах, хоча вони й здобули перемогу у двох іграх, перед поразкою від Бетіса.

Незадовільні результати Вільярреала викликають подив, враховуючи, що вони посідають третє місце в Ла Лізі з 41 очком, відстаючи від Реала та лідера Барселони на сім і вісім очок відповідно, хоча у них є гра в запасі.

Аякс пропустив найбільшу кількість голів у ЛЧ цього сезону (18), а їхня нинішня серія з 11 матчів без сухих матчів є найдовшою за всю історію турніру. Голландська команда здобула три очки, обігравши Карабах (4:2), забивши три голи за останні 11 хвилин і відігравшись із рахунку 1:2. Однак у решті матчів були розчарування – підсумок 34 місце перед Вільярреалом на дні таблиці ЛЧ.

Команда Фреда Гріма займає третє місце в Ередивізі з 34 очками, але відстає від лідера ПСВ на величезні 18 очок. В останніх чотирьох матчах "амстердамці" здобули перемогу лише в одному з них, зазнавши однієї поразки та зігравши внічию двічі.

У семи останніх матчах Аякс забивав як мінімум два голи, але пропускав як мінімум два голи у 15 з останніх 19 ігор. Тим не менш, у Аякса у виїзних матчах справи гарні: чотири перемоги, одна нічия і лише одна поразка в шести останніх зустрічах на виїзді.

Орієнтовні склади команд

Вільярреал: Жуніор — Педраса, Вейга, Марін, Моуріньйо — Молейро, Парехо, Комесанья, Б'юкенен — Пепе, Мікаутадзе.

Аякс: Ярош — Вейндал, Шутало, Ітакура, Джеттен — Классен, Регер, Стер — Годтс, Глух, Дольберг.

Не зіграють: Ахомаш, Камбвала, Кошта, Кабанес, Фойт, Гує — Бергейс, Веггорст, Бас, Томіясу (?).

прогноз 2:1

Копенгаген — Наполі

Вівторок, 20 січня, 22:00. Паркен (Копенгаген). Головний арбітр — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина). Пряма трансляція на MEGOGO

Остання спроба Наполі пробитися до єврокубків почалася неспішно: до і після перемоги над Спортінгом у Неаполі вони програли Манчестер Сіті (0:2) та ПСВ (2:6), що стало найбільшою поразкою в історії клубу в Європі.

Після нічиї з Айнтрахтом італійці здобули перемогу над Карабахом. Проте, поступившись Бенфіці в останньому матчі, команда Антоніо Конте ризикує не потрапити до топ-24, що означало б принизливий виліт на ранній стадії турніру.

Усі сім очок Наполі були набрані на стадіоні Марадона, де команда не програвала у всіх турнірах більше року, але результати на виїзді були набагато менш вражаючими. Починаючи з попереднього сезону, "партенопеї" зазнали п'яти поразок поспіль у виїзних матчах ЛЧ, пропускаючи щонайменше два голи у кожному з них. Хоча така частота пропущених голів дорого коштує команді, забивати їх теж виявилося проблемою — як вдома, так і на виїзді.

Після призупинення ЛЧ підопічні Конте здобули Суперкубок Італії завдяки двом перемогам у Саудівській Аравії, але їх результати у Серії А погіршилися. Три нічиї поспіль передували поразці від Сассуоло (0:1) – результат, який дозволив чинним володарям Скудетто скоротити відставання від Інтера до шести очок.

Перебуваючи нарівні зі своїми гостями з сімома очками — всього на одне очко вище за зону вильоту — Копенгаген прагнутиме 50 перемоги у головному єврокубку. Як і Наполі, данський клуб розпочав виступи погано, але дві перемоги поспіль над Кайратом та Вільярреалом відродили надії на вихід у плей-оф.

Проте, команда Якоба Неструпа має непросте завдання — зберегти заповітне місце в першій двадцятці: цього тижня вони приймають Наполі, а в заключному турі вони зіграють у гостях проти Барселони. Пріоритетом буде не допустити пропущених голів, оскільки Копенгаген пропустив більше голів з гри, ніж будь-яка інша команда – 14.

Займаючи п'яте місце у Суперлізі, яка відновиться на початку наступного місяця, Копенгаген провів лише товариські матчі проти Бранна (1:1) та Штурма (4:4), тому недостатня ігрова форма може стати ще однією проблемою для підопічних Неструпа.

Орієнтовні склади команд

Копенгаген: Котарські — Лопес, Перейра, Хацидіакос, Сузукі — Ашурі, Клем, Мадсен, Ларссон — Классон, Ельюнуссі.

Наполі: Мілінкович-Савич — Ді Лоренцо, Буонджорно, Ррахмані — Спінаццола, Мактоміней, Лоботка, Політано — Вергара, Ельмас — Гойлунн.

Не зіграють: Маттссон, Лерагер, Уескас, Вест.