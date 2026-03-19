Кадрова криза в захисті Челсі поглиблюється.

Епідемія травм у захисній ланці лондонського Челсі набирає нових обертів. Захисник синіх Трево Чалоба вибув приблизно на шість тижнів. 26-річний футболіст був змушений достроково покинути поле на ношах під час матчу Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен, що стало черговим ударом для команди.

Спочатку ситуація виглядала критичною. Побоювання щодо серйозного перелому, який міг би завершити сезон для гравця, посилилися після того, як Чалоба опублікував у соцмережах фото своєї сильно забинтованої ноги.

Однак подальше медичне обстеження дало більш оптимістичний прогноз: попри те, що травма значна, очікується, що відновлення займе близько півтора місяця. Наставник Челсі Ліам Росеньйор під час прес-конференції поділився своїми емоціями та оновленою інформацією

"Я побачив те фото лише після гри, і, звісно, наступного дня ти дуже хвилюєшся. Очевидно, ніколи не буває добре, коли Трево вибуває на будь-який термін, але, на щастя, все не так серйозно, як ми боялися спочатку", — заявив наставник.

Крім Чалоби, Росеньйор підтвердив проблеми зі здоров'ям у капітана команди Ріса Джеймса. Захисник відчув біль у підколінному сухожиллі наприкінці матчу проти Ньюкасл.

"Травма підколінного сухожилля — це завжди неприємно. Сподіваємося зробити сканування і з'ясувати всі масштаби, тоді знатимемо більше. Це дуже засмучує, адже ми знаємо, наскільки він важливий гравець і лідер для нашої групи. Ми поки не знаємо точних термінів, але ця травма залишає його поза грою", зазначив тренер.

Ці новини надходять у вкрай складний для Челсі час. Команда програла три останні матчі у всіх турнірах, включаючи нищівну поразку від ПСЖ із загальним рахунком 8:2 та невдачу в грі з Ньюкаслом. Лондонці випали з топ-5 Прем'єр-ліги, поставивши під загрозу свої шанси на кваліфікацію до Ліги чемпіонів наступного сезону.

Тепер тактична гнучкість Росеньйора пройде серйозне випробування у суботньому матчі проти Евертона на Гілл Дікінсон.