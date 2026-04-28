Француз розповів про любов до Атлетіко, роботу з Дієго Сімеоне та Лігу чемпіонів.

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн, який зіграв майже 500 матчів та забив понад 200 голів за два відрізки в Мадриді, залишить склад "матрацників" після закінчення сезону.

Напередодні півфіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу, французький форвард поділився своїми почуттями до Атлетіко, а також розповів про спогади Ліги чемпіонів та оцінив роботу з Дієго Сімеоне.

"Реал Сосьєдад відчинив мені двері в непростий для мене час, коли мені було 14 років. Покинувши Сосьєдад, я сказав, що не зможу пережити таких самих почуттів до жодного іншого клубу, але коли приєднався до Атлетіко, я знову відчув те саме. Я б назвав це почуття чимось більшим, ніж просто кохання.

Любов до кольорів клубу, емблеми та футболу. Вболівальники Атлетіко люблять футбол і цінують наполегливу працю. Думаю, саме тому я швидко зблизився з клубом та його вболівальниками.

Я не думаю про програну серію пенальті проти Реала у фіналі Ліги чемпіонів, але щоразу, коли ми говоримо про цей турнір з друзями чи партнерами по команді, цей момент обов'язково спливає – 2016 рік, мій пенальті.

Вихід у фінал цього сезону залікував би дуже глибоку рану, але єдиний спосіб впоратися з минулим – виграти цьогорічний турнір.

Сімеоне дав мені все, і я дав йому все. Мені подобається і завжди подобалося працювати з ним. Я знаю, що і після кар'єри він залишиться для мене гарним другом, колишнім тренером, і ми завжди будемо дуже близькими.

Гарний асист мені подобається більше, ніж вихід віч-на-віч з воротарем. Я швидше гравець одного-двох дотиків. Я не надто ефектний, але при цьому намагаюся створювати моменти партнерам та доставляти супернику сюрпризи, як це було у матчі з Тоттенгемом", — наводить слова Грізманна прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, перший матч Атлетіко Мадрид – Арсенал відбудеться завтра, 29 квітня, о 22:00.