Ліга конференцій

прев'ю матчу кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, який відбудеться 21 серпня та розпочнеться о 21:00.

Житомирське Полісся на шляху до основного раунду Ліги конференцій УЄФА у загалом важких дуелях уже встигло вибити андоррську Санта-Колому та угорський Пакш. І все заради чого? Заради того, щоб жереб не пожалів у підсумку команду Руслана Ротаня, якій тепер доведеться змагатись проти, мабуть, найсильнішого з можливих суперників у плей-оф. Найбільш статусного на міжнародній арені — так точно.

ЧЕТВЕР, 21 СЕРПНЯ, 21:00 ▪️ ТАТРАН АРЕНА, ПРЕШОВ (СЛОВАЧЧИНА) ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛІЯР АГАЄВ (АЗЕРБАЙДЖАН) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ на MEGOGO ▪️

Дійсно, настільки складного суперника в своїй історії "вовки" ще не бачили. Але лише сам факт можливості зіграти проти Фіорентини з її неосяжною історією злетів та падінь вартує того, щоб брати участь у єврокубках. Жереб міг би бути й кращим, звісно, по відношенню до української команди, гірше — навряд. Але вже є, як є.

У протистояннях проти наперед визначеного фаворита пари треба шукати власні сильні сторони та вразливі місця суперника, і на них спиратись. Козирів на руках у команди Руслана Ротаня при цьому майже немає. У її складі не надто багато гравців, які бачили високий рівень єврокубкових змагань, а форма Полісся на старті сезону викликає чимало запитань. Перша гра проти Пакша (3:0) — от там дійсно все вдавалось, як і планували. І за рахунок неї житомиряни й опинились у плей-оф у підсумку, бо матч-відповідь — то був жах (1:2).

При цьому в УПЛ "вовки" автоматично стають жертвою ротації. І якщо проти львівських Карпат (2:0) ще якось обійшлось без негараздів, то матчі проти Колоса та ЛНЗ після цього (двічі по 0:1) демонструють, що двох рівнозначних складів у Полісся наразі немає. Утім, це ще більше заплутує ситуацію для Фіорентини, гравці якої в принципі, можливо, уперше почули про існування Житомира. І це вони ще на місцині цей факт не перевіряли!

"Фіолетові" — півфіналіст минулого розіграшу Ліги конференцій УЄФА, якого зупинити зумів лише севільський Бетіс із божевільним Антоні, які потім програли у вирішальній грі лондонському Челсі. А ще Фіо — фіналіст розіграшу Ліги конференцій за рік до цього, коли поступилась грецькому Олімпіакосу. І ще за рік до цього, коли поступилась лондонському Вест Гему. І от така стабільність суперників дійсно жахає. Нехай і вболівальникам італійців, вочевидь, не надто приємно тричі поспіль зазнавати невдач майже з трофеєм у руках.

Що об’єднувало дві з трьох цих Фіорентин, так це діяльність Вінцченцо Італьяно на посаді головного тренера, тоді як Раффаеле Палладіно в минулому сезоні його досягнення повторити не зумів, а в чемпіонаті лише в останньому турі в заочних боях проти Лаціо заскочив до зони кваліфікації Ліги конференцій. Та й те більше за рахунок того, що "орли" провели жахливий кінець кампанії.

А отже влітку на Фіо очікувала тренерська ротація, яка полягала в запрошенні досвідченого Стефано Піолі на керівну посаду в колективі. І одразу ж почались рухи в складі команди в контексті підготовки до нового сезону. Багато гравців пішло, але чи варто вважати втратою Соф’яна Амрабата, який пішов до Фенербахче. Якщо в зворотньому напрямку прийшов Едін Джеко? Крістано Бірагі, Майкл Кайоде, П’єтро Терраччано, М’Бала Нзола, Ріккардо Соттіль — цих гравців уже немає в складі клубу з Флоренції.

Натомість підписали опорника Зімона Зома з Парми, викупили півзахисника Ніколо Фаджолі з Ювентуса, викупили Робіна Госенса з Уніона Берлін, а також Якопо Фаццині з Емполі поповнив склад команди. Для балансу ротації цього вистачить, але трансферне вікно ще не завершено й, найголовніше, чемпіонат Італії ще не розпочався.

А Фіорентина при цьому й у першій стадії Кубка Італії не грала минулими вихідними, тож фактично суперник Полісся буде без ігрової практики. Виставкові матчі проти Лестера (0:2), Ноттінгем Форест (0:0) та Манчестер Юнайтед (1:1, поразка в серії пенальті) — це, звичайно, престижно, але навряд чи ігри два тижні тому мають суттєвий вплив на підготовку команди. А італійці дуже важко подекуди входять до сезону. Тим паче, що ще й першу гру доведеться грати не вдома. Тож Полісся цілком може зачепитись і за певну кількість очок для нашої країни.

За версією betking, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Стефано Піолі. Так, на перемогу Фіорентини пропонується коефіцієнт 1.41, тоді як потенційний успіх Полісся оцінюється показником 4.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.00.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОЛІССЯ : Волинець — Кравченко, Сарапій, Чоботенко, Крушинський — Андрієвський, Бабенко, Лєднєв — Гуцуляк, Філіппов, Назаренко.

ФІОРЕНТИНА : де Хеа — Понграчич, Комуццо, Раньєрі — Додо, Гудмундссон, Зом, Фаджолі, Госенс — Джеко, Кін.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Раніше не зустрічались.

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:0

