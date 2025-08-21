Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та швейцарський Серветт.

Донецький Шахтар та швейцарський Серветт зіграють перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА в Кракові.

Арда Туран, після перемоги над рівненським Вересом (2:0), використав із перших хвилин Вінісіуса на правому фланзі оборони, тоді як Педріньйо да Сілва та Марлон Гомес гратимуть у центрі поля, а Еліас розташується на вістрі атаки.

Жослен Гурвеннек, на тлі поразки від нідерландського Утрехта (2:1), залучив до стартового складу Нжо на лівий фланг півзахисту.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Марлон Гомес, Судаков — Аліссон, Еліас, Невертон.

Запасні: Фесюн, Твардовський, Марлон Сантос, Кевін, Азарові, Грам, Глущенко, Бондаренко, Конопля, Назарина, Лукас, Фарина.



Серветт: Малль — Срджанович, Бронн, Барон, Мазіку — Стеванович, Конья, Фомба, Нжо — Варела, Антунес.

Запасні: Фірк, Марван, Ондуа, Моранді, Уаттара, Маньїн, Гіємено, Ансельм, Джаллоу, Цука, Мраз.



Гра Шахтар — Серветт почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.