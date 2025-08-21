Ліга конференцій

Захисник прокоментував нічию з Серветтом і свій гол.

Центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар поділився думками після нічиєї з Серветтом (1:1) у першому матчі плей-оф Ліги конференцій, де відзначився голом на 73-й хвилині.

"Почали непогано матч. В принципі, були непогані моменти, але дуже неуважно зіграли на стандарті, припустилися помилки, і я думаю, дали команді здобути невелику перевагу, і за рахунок цього вже суперник грав по рахунку і був упевнений у своїх діях. Трішки збило весь настрій, який був спочатку, але потім удалося зібратися. В принципі, було достатньо моментів, щоб виграти цей матч", — сказав він.

Щодо свого рідкісного голу Бондар додав: "Якщо чесно, то хочеться частіше допомагати своїй команді, тому що сьогодні дійсно був важкий поєдинок, важкий матч. Радий, що зміг трошки поліпшити нашу ситуацію на футбольному полі, але дуже засмучений, тому що не вдалося добитися того результату, на який ми завжди розраховуємо і до якого нас тренерський штаб завжди вчить, що треба перемагати в кожному матчі, і неважливо, який це матч".

Він також підкреслив важливість роботи над стандартами: "Дуже багато тренер приділяє цьому елементу — стандартам, і напевно, також велика відповідальність була, щоб забити сьогодні м’яч".

Відповідаючи на питання про відсутність Арди Турана, Бондар зазначив: "Звісно, завжди відчувається відсутність головного тренера. Його не було ні в роздягальні, ні за полем, але інколи навіть чули його з трибуни. Це, звісно, відчувається, але ні в якому разі не можемо говорити якісь відмазки. Ми повинні виходити на футбольний матч і перемагати з такими командами, з іншими. Коли Шахтар виходить на футбольне поле, завжди завдання перемагати".

На запитання, що покращити перед матчем-відповіддю, захисник відповів: "Реалізацію моментів".

Гра-відповідь відбудеться 28 серпня.