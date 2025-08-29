Ліга конференцій

Футболіст Шахтаря прокоментував вихід в основний етап ЛК.

Півзахисник Шахтаря Кевін поділився враженнями після перемоги над Серветтом (2:1) у матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій

"Це було складне протистояння. Не вважаю, що цей суперник чимось поступався іншим, з якими нам доводилося зустрічатися. У першу чергу, радий, що вдалося досягти необхідного результату і вийти до наступного раунду змагань. Грати в будь-якому європейському турнірі – це завжди честь і привілей, і я радий, що ми змогли вибороти цю можливість. Попереду на нас чекають нові європейські матчі, де намагатимемося здобути максимум можливого.

Мій пенальті? У нас є певна градація виконавців пенальті, однак усе також залежить від упевненості гравця в конкретний момент. Я відчув, що готовий пробити, ми з Еліасом швидко домовилися, жодних заперечень не було. Найважливіше, що мені вдалося відзначитися та перевести гру у овертайм, а вже потім ми здобули надзвичайно важливу для нас перемогу.



В такі миті, коли відчуваєш, що можеш допомогти команді в будь-який спосіб, намагаєшся це зробити, особливо в останні хвилини. Чесно скажу, навіть не пам’ятаю, як саме це трапилося, просто опинився там і відчув, що можу бути корисним. Радий, що мої зусилля були недаремними й допомогли кваліфікуватися до наступного раунду змагань", — сказав Кевін.

