Матч відбудеться у четвер, 16 квітня, о 19:45.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив про призначення німецької суддівської бригади на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій між нідерландським АЗ та донецьким Шахтарем.

Головним арбітром призначено Свена Яблонського, якому допомагатимуть Едуард Байтінгер і Лассе Кословскі. Резервним рефері виступить Харм Осмерс.

За систему ВАР відповідатиме Беньямін Бранд, а його помічником призначено Роберта Шредера.

Раніше 36-річний німець не зустрічався з українськими клубами, але обслуговував матч відбору ЧС у 2025 році між збірними Ісландії та України (3:5).

Нагадаємо, матч АЗ Алкмар – Шахтар відбудеться завтра, 16 квітня, о 19:45. У першій грі "гірники" здобули перемогу — 3:0.