Эмре Мор продолжит выступления в чемпионате Греции, сообщил официальный сайт Олимпиакоса.

22-летний футболист арендован до конца сезона с опцией обязательного выкупа, если будут достигнуты определенные статистические показатели.

Εμρέ Μορ καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @Emremor29 welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪ #Olympiacos #Welcome #EmreMor #WelcomeEmre pic.twitter.com/JeskYBLTCT