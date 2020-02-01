Полузащитник Сельты Эмре Мор арендован греческой командой.
Эмре Мор, ФК Олимпиакос
01 февраля 2020, 01:35
Эмре Мор продолжит выступления в чемпионате Греции, сообщил официальный сайт Олимпиакоса.
22-летний футболист арендован до конца сезона с опцией обязательного выкупа, если будут достигнуты определенные статистические показатели.
Напомним, что первую часть сезона Мор провел за Галатасарай, но так и не сумел отличиться результативными действиями, проведя 10 матчей в чемпионате.
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