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Полузащитник Сельты Эмре Мор арендован греческой командой.

Эмре Мор продолжит выступления в чемпионате Греции, сообщил официальный сайт Олимпиакоса.

22-летний футболист арендован до конца сезона с опцией обязательного выкупа, если будут достигнуты определенные статистические показатели.

Напомним, что первую часть сезона Мор провел за Галатасарай, но так и не сумел отличиться результативными действиями, проведя 10 матчей в чемпионате.

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