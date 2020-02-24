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Стартовала регистрация национального отбора по дисциплине FIFA!

Открыта регистрация национального отбора в сборную Украины по киберфутболу по дисциплине FIFA.

Украина примет участие в отборе к турниру FIFA eNations Cup, финальная часть которого пройдет 22-24 мая 2020 года в Копенгагене.

Сейчас стартовала регистрация национального отбора, по результатам которого двое новых игроков войдут в состав национальной сборной по киберфутболу по дисциплине FIFA.

Шанс защищать честь нашей страны на одном из самых престижных турниров есть у каждого гражданина Украины, который достиг 16-летнего возраста и имеет украинский паспорт. Регистрация продлится до 5 марта по ссылке, при этом участие в соревнованиях абсолютно бесплатно.

Правила отбора:

Отбор будет состоять из трех этапов, которые пройдут в марте текущего года.

Первый и второй этапы: онлайн квалификация (7-8 и 9-10 марта), по итогам которой определятся все 32 игрока, которые выйдут в финальный раунд отбора.

Финальный этап: офф-лайн квалификация, которая состоится 28-29 марта в студии Maincast (г. Киев). По ее итогам определятся два победителя, которые получат статус официальных игроков национальной сборной команды Украины по киберфутболу в дисциплине FIFA.

С регламентом квалификации можно ознакомиться по ссылке.

По всем вопросам, касающихся турнира, вы можете связаться на официальном канале в Telegram.