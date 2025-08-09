Італія

"Россонері" планують оновити угоду із Салемакерсом, щоб утримати гравця довше.

Італійські ЗМІ повідомляють, що Астон Вілла продовжує проявляти інтерес до вінгера Мілана Алексіса Салемакерса. Проте "россонері" не поспішають відпускати 26-річного бельгійця і готові розглядати його трансфер лише у випадку отримання вигідної фінансової пропозиції.

Згідно з інформацією від Tuttosport та TuttoMercatoWeb, Вілла активно наполягає на переході гравця, однак сам Салемакерс віддає перевагу залишитися в Серії А. Новий головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі є великим прихильником бельгійця і хоче зберегти його в команді, однак клуб може змінити позицію, якщо отримає пропозицію в межах 20-25 мільйонів євро.

Паралельно Мілан планує запропонувати Салемакерсу оновлення контракту, яке б пролонгувало співпрацю з гравцем до 2029 або навіть 2030 року. Такий крок покликаний знизити інтерес потенційних покупців, серед яких Астон Вілла є найактивнішим.

Минулого сезону Алексіс провів в оренді в Ромі, де "джалороссі" висловили бажання залишити його в команді, проте він повернувся до Мілана. Тепер клуб має намір не лише зберегти гравця, а й визначити подальші кроки щодо продовження контракту на тлі зовнішнього тиску з боку англійського клубу.