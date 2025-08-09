"Россонері" планують оновити угоду із Салемакерсом, щоб утримати гравця довше.
Алексіс Салемакерс, GETTY IMAGES
09 серпня 2025, 20:23
Італійські ЗМІ повідомляють, що Астон Вілла продовжує проявляти інтерес до вінгера Мілана Алексіса Салемакерса. Проте "россонері" не поспішають відпускати 26-річного бельгійця і готові розглядати його трансфер лише у випадку отримання вигідної фінансової пропозиції.
Згідно з інформацією від Tuttosport та TuttoMercatoWeb, Вілла активно наполягає на переході гравця, однак сам Салемакерс віддає перевагу залишитися в Серії А. Новий головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі є великим прихильником бельгійця і хоче зберегти його в команді, однак клуб може змінити позицію, якщо отримає пропозицію в межах 20-25 мільйонів євро.
Паралельно Мілан планує запропонувати Салемакерсу оновлення контракту, яке б пролонгувало співпрацю з гравцем до 2029 або навіть 2030 року. Такий крок покликаний знизити інтерес потенційних покупців, серед яких Астон Вілла є найактивнішим.
Минулого сезону Алексіс провів в оренді в Ромі, де "джалороссі" висловили бажання залишити його в команді, проте він повернувся до Мілана. Тепер клуб має намір не лише зберегти гравця, а й визначити подальші кроки щодо продовження контракту на тлі зовнішнього тиску з боку англійського клубу.