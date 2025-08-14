Інше

Кевін Дансо поділився своїми емоціями після гри з ПСЖ.

Захисник Тоттенгема Кевін Дансо прокоментував поразку своєї команди у матчі за Суперкубок УЄФА проти ПСЖ у серії післяматчевих пенальті.

"Мені здається, ми чудово виконали план на гру. Ми хотіли грати прямолінійно, створювати їм проблеми при кожному стандартному становищі, тому що знали, що будемо кращими в цьому, і саме це ми й зробили. Ми обмежили їхні шанси, хоча вони добре володіли м'ячем. А коли граєш проти однієї з найкращих команд світу, у них буде багато можливостей, але, на мою думку, ми обмежили їх кількома моментами.

Ми ефективно вривалися до їх штрафного майданчика, створили їм масу проблем, вели з рахунком 2:0, а наприкінці пропустили два голи — це прикро. А коли справа доходить до серії пенальті, результат може бути будь-яким. На жаль, все склалося не так, як хотілося б.

Грати проти такої класної команди з приголомшливими гравцями завжди складно – треба бути сильним в обороні усі 90 хвилин. На жаль, нам це не зовсім вдалося. У будь-якому випадку результат міг бути будь-яким, і я дуже засмучений та розчарований, що все склалося не так, як нам хотілося", — наводить слова Дансо прес-служба клубу.

