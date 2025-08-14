Інше

Француз поділився своїми емоціями після завоювання трофею.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле прокоментував перемогу своєї команди у матчі за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема у серії післяматчевих пенальті.

"За рахунку 2:0 ми сказали собі, що буде важко, особливо після тижня тренувань. Але такий характер нашої команди — ми ніколи не здаємося. Потім ми забили і сказали собі, що боротимемося до кінця. І тільки-но ми зрівняли рахунок, ми відчули, що рахунок наш.

Це неймовірно. Здобути ще один європейський трофей для клубу — це просто неймовірно. Це чудово. Це вже третій після Ліги чемпіонів. І я пишаюся тим, що завоював цей блискучий трофей, розпочавши сезон з успіху.

Після кожного матчу в Лізі чемпіонів, починаючи з 1/8 фіналу, я відчував, що ми можемо досягти чогось особливого. Ми вибили одну із найкращих команд Європи. Як тільки ми пройшли Ліверпуль, ми зрозуміли, що все можливо. У 2025 році я думаю, що ми були найкращою командою у світі.

Дебют Шевальє? Чудово. Це початок мрії. Перший офіційний матч за ПСЖ, перший трофей. Серія пенальті, у якій він також відіграв вирішальну роль. Я радий за нього. Він добре вписується у нашу сім'ю. Тут, у ПСЖ, він виграє багато трофеїв.

Нам потрібно продовжувати збирати трофеї, і, як ми вже говорили, ми намагатимемося виграти все", — наводить слова Дембеле прес-служба УЄФА.

