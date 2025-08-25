Інше

На бельгійського форварда претендують кілька клубів із топчемпіонатів.

Нападник Аш-Шабаба Яннік Феррейра Карраско, який раніше виступав за мадридський Атлетіко, може вже найближчим часом повернутися до Європи.

За даними AS, саудівський клуб готовий розглянути пропозиції щодо продажу 31-річного бельгійця. Повідомляється, що кілька європейських команд вже ведуть активні переговори щодо можливого трансферу футболіста.

У минулому сезоні Карраско провів 18 матчів у складі Аш-Шабаба, відзначившись двома голами та шістьма результативними передачами.