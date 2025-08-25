На бельгійського форварда претендують кілька клубів із топчемпіонатів.
Яннік Феррейра Карраско, Getty Images
25 серпня 2025, 11:20
Нападник Аш-Шабаба Яннік Феррейра Карраско, який раніше виступав за мадридський Атлетіко, може вже найближчим часом повернутися до Європи.
За даними AS, саудівський клуб готовий розглянути пропозиції щодо продажу 31-річного бельгійця. Повідомляється, що кілька європейських команд вже ведуть активні переговори щодо можливого трансферу футболіста.
У минулому сезоні Карраско провів 18 матчів у складі Аш-Шабаба, відзначившись двома голами та шістьма результативними передачами.