Інше

Валлійський півзахисник розірвав контракт із мексиканським клубом після кількох місяців співпраці.

Колишній центральний півзахисник лондонського Арсеналу Аарон Ремзі припинив співпрацю з мексиканським клубом Пумас і залишив команду з негайним ефектом.

Як повідомив журналіст Фабріціо Романо, 34-річний півзахисник тепер знову має статус вільного агента.

Нагадаємо, Аарон Ремзі приєднався до Пумас у квітні цього року, перейшовши з рідного Кардіфф Сіті на правах вільного агента.

З того моменту валлієць провів у Мексиці лише 235 хвилин у шести матчах, в яких він забив один гол.