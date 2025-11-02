Завершилася 1347 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Спецпідрозділи ГУР десантувалися з вертольотів у Покровську на Донеччині, за який зараз йдуть важкі бої — повідомляє Суспільне

🔸 росіяни атакували Миколаїв балістикою. Одна людина загинула, є поранені

🔸 Окупанти готуються до відкриття Маріупольського драмтеатру, який був зруйнований у 2022 році

🔸 Зеленський анонсував програму підтримки для всіх українців, у межах якої можна буде отримати 3 тисячі безоплатних кілометрів на подорожі Укрзалізницею

🔸 У Покровську зараз триває операція зі знищення та витіснення російських сил, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він наголосив: оточення чи блокування міст немає

Підбірка новин: hromadske, BBC

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 131 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши три ракети, та 58 авіаційних ударів, застосувавши 106 керованих авіабомб. Зафіксовано 3 159 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 790 артилерійських обстрілів.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили сім атак у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського. Ще два бойові зіткнення тривають.



На Куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного. Два бойові зіткнення тривають.



На Лиманському напрямку ворог здійснив п’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману.



На Слов’янському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.



На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.



Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток. Одне бойове зіткнення досі триває.



Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине. Наразі бої точаться у чотирьох локаціях.



За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 84 окупанти, з них 33 — безповоротно. Знищено чотири безпілотні літальні апарати, одну одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено шість автомобілів противника.



На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 17 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки. Ще сім бойових зіткнень досі тривають.



На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Новомиколаївка. Авіаударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Нечаївка та Малинівка.



На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі населеного пункту Щербаки, поблизу Кам’янського триває ще одне бойове зіткнення. Степове зазнало авіаційного удару некерованими ракетами.



На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожийштурм в напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Ольгівка зазнав авіаційного удару.



Слава українським воїнам!

Слава Україні!