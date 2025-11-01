Завершилася 1346 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Окупанти обстріляли Херсон з артилерії — двоє людей загинуло, ще 17 поранено

🔸 Печерський суд Києва відправив Геннадія Труханова під цілодобовий домашній арешт. Йому заборонено покидати Одесу без дозволу прокурора чи суду

🔸 Пентагон дав "зелене світло" на постачання Україні ракет Tomahawk, заявивши, що це не вплине на американські арсенали

🔸 У ЗСУ проаналізували карти, оприлюднені полковником Валентином Маньком — вони не містять секретної інформації та не становлять загрози обороні

🔸 Українські спецпризначенці знищили один із комплексів "Орешник" на території росії — це сталося ще позаминулого літа

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Загалом від початку цієї доби відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
 
Сьогодні російські війська завдали 50 авіаційних ударів, скинувши 106 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2339 дронів-камікадзе та здійснили 3281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дев’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 11 авіаударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснив 153 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких шість – з реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та у напрямках Дворічанського й Колодязного.
 
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у районі Петропавлівки, Піщаного та в напрямках Новоплатонівки, Новоосинового. Українські захисники зупинили дев’ять ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають.
 
На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Торського, Карпівки, Дерилового та у бік населених пунктів Коровій Яр, Лиман.
 
Десять штурмових дій відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Переїзного, Сіверська та Виїмки.
 
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів в районі Часового Яру.
 
На Костянтинівському напрямку росіяни 11 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька та в напрямку Софіївки. Наші воїни вже зупинили 10 ворожих атак.
 
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Новоукраїнка та в напрямку Гришиного. В одній локації бої не вщухають дотепер.
 
За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 104 окупанти, із них 55 – безповоротно. Також українські воїни знищили одиницю автомобільної техніки, три мотоцикли, 10 БпЛА; також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки та один пункт управління БпЛА та шість укриттів для особового складу окупантів.
 
На Олександрівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Павлівка, Вишневе, Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку населених пунктів Орестопіль, Рибне, Олексіївка. На даний час три боєзіткнення тривають. Авіаудару зазнало Покровське.
 
На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. Авіаударів зазнали Залізничне, Солодке, Дорожнянка.
 
На Оріхівському напрямку наші воїни відбили штурмову дію загарбників у районі Новоандріївки. Під авіаударами опинилися Лук’янівське та Новояковлівка.
 
На Придніпровському напрямку ворог двічі намагався наблизитись до наших оборонців, отримав відсіч. Ворог завдав авіаудару в районі Микільського.
 
Сьогодні варто відзначити воїнів 34 окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

 

Шановні українці, українки!

Сьогодні є нові наші санкційні рішення: більш ніж 50 осіб – це здебільшого російські громадяни, які працюють на російську війну проти України, на російську військову промисловість, а також на пропаганду. Звісно, ми поширимо наші санкційні рішення також серед держав-партнерів, щоб вони підтримували цей наш цілком справедливий тиск на росію за війну. Також Кабінет Міністрів України провів підготовчу роботу, щоб синхронізувати 19-й пакет санкцій ЄС у нашій юрисдикції. І європейці вже готують 20-й пакет санкцій – ми подали свої пропозиції партнерам. Провів координаційну нараду – підсумок щодо санкцій за цей рік. І разом зі Службою безпеки України, Міністерством закордонних справ, Службою зовнішньої розвідки визначили, які ключові завдання мають бути до кінця року щодо російського танкерного флоту, енергетичних компаній та всіх тих підприємств і суб’єктів, які допомагають працювати російській військовій промисловості. Важливо, що партнери враховують наші аргументи, коли готують свій тиск.

Окремо я хочу подякувати нашим воїнам за далекобійні санкції проти росії – це більш ніж 160 уражень паливної інфраструктури ворога тільки від початку цього року. І ще сотні операцій проти їхньої воєнної машини безпосередньо. Дякую всім нашим спеціальним службам за це: Службі безпеки України, розвідкам, армії. Найбільш успішні українці тоді, коли діють разом і погоджують цілі.

Наша зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних, чітких адрес місцезнаходження українських дітей, які були викрадені росією. Ми передаємо списки партнерам – перелік дітей, яких треба повернути. Це дуже чутливе питання, багато тихої дипломатичної роботи триває. І щоб зривати будь-які спроби росії говорити, що вони начебто нічого не знають про наших дітей, ми працюємо так, щоб давати й адреси. Перший такий список – більш ніж 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей – буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають.

Багато сьогодні було доповідей військових – детально щодо фронту. Звісно, Покровськ передусім. Ми продовжуємо знищувати окупанта, і це найважливіше – зупиняти російські удари, як це можливо й там, де це можливо. росіяни хочуть перетворити всю нашу країну на те, що вони роблять із Покровськом, Куп’янськом, іншими нашими містами й громадами. Зупиняти їх треба там, куди вони прийшли, і знищувати там. Я дякую кожному нашому підрозділу, кожному солдату, сержанту та офіцеру, які захищають позиції та нашу державу.

Ще одне.

Провів сьогодні кілька нарад щодо зовнішньополітичної активності на наступний тиждень – це стосується зброї для України, фінансів та наших спільних політичних результатів у відносинах із Євросоюзом. Працюємо, щоб були для України хороші новини – і вони будуть, я впевнений.

Дякуємо всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, заради України, як заради самого себе.

Слава Україні!

 

Слава Україні!