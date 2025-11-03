Інше

Нападник саудівського Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду не згоден, що Ліонель Мессі кращий за нього. Його слова наводить AS.

"Руні сказав, що Мессі кращий за мене? Немає проблем, але я не згоден. Не скромничатиму", — заявив Роналду.

Кріштіану Роналду на своєму рахунку має 1319 матчів, забив 946 голів та віддав 304 результативні передачі. В свою чергу Лео Мессі у 1154 поєдинках, відзначився 898 голами та 439 асистами.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду-молодший дебютував за збірну Португалії U-16.