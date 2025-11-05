Шовковський: Футбол — це не математика, це непередбачуваний спорт

Ліга конференцій

Головний тренер пояснив, як індивідуальні помилки гравців впливають на результат.

Головний тренер Динамо поділився деталями підготовки команди до матчу Ліги конференцій проти Зрінськи, який відбудеться на Арені Люблін.

Про кадрову ситуацію Шовковський повідомив:



"На сьогоднішній день з тих гравців, які були в обоймі, готуючись до матчу з Шахтарем, у нас тільки одна втрата – Володимир Бражко. На жаль, він не зможе допомогти нам принаймні в цій зустрічі. Він залишився в Україні, поїхав до Києва аби відновлюватися. Ця втрата додалася до відсутності Крістіана Біловара, який продовжує відновлюватися".

Про загальний стан команди наставник зазначив:



"Команда зараз знаходиться в робочому режимі. Маючи такий щільний графік, говорити про те, чи команда в кризі, чи на підйомі, буде недоречно. Ми навіть не можемо провести повноцінну підготовку, але є час на відновлення і підготовку безпосередньо до матчу".

Тренер також подякував організаторам і місту Люблін за підтримку:



"Для нас це має величезне значення. На жаль, ми не можемо приймати матчі в Києві. Ми виборюємо свою незалежність, своє право на свободу у війні з країною-агресором. Але ми вдячні Любліну за гостинність і за те, що роблять тут, аби ми відчували себе як удома".

Щодо непередбачуваності гри він зазначив:



"Футбол – це завжди гра непередбачувана. Кожен гравець може як чудово реалізувати свої якості, так і припуститися помилок. Ці моменти впливають на малюнок гри і на кінцевий результат".

На питання про "сонні" перші тайми команди тренер відповів:



"Ми намагаємося завжди говорити про розумну агресію. Але іноді команда прокидається лише після якихось подій на полі. Ми над цим працюємо, акцентуємо увагу на цих діях".