  • Ліга конференцій

    05 листопада 2025, 20:08

    Шовковський: Футбол — це не математика, це непередбачуваний спорт

    Головний тренер пояснив, як індивідуальні помилки гравців впливають на результат.

    Олександр Шовковський, пресслужба ФК Динамо
    Олександр Шовковський, пресслужба ФК Динамо 05 листопада 2025, 20:08

    Головний тренер Динамо поділився деталями підготовки команди до матчу Ліги конференцій проти Зрінськи, який відбудеться на Арені Люблін.

    Про кадрову ситуацію Шовковський повідомив:

    "На сьогоднішній день з тих гравців, які були в обоймі, готуючись до матчу з Шахтарем, у нас тільки одна втрата – Володимир Бражко. На жаль, він не зможе допомогти нам принаймні в цій зустрічі. Він залишився в Україні, поїхав до Києва аби відновлюватися. Ця втрата додалася до відсутності Крістіана Біловара, який продовжує відновлюватися".

    Про загальний стан команди наставник зазначив:

    "Команда зараз знаходиться в робочому режимі. Маючи такий щільний графік, говорити про те, чи команда в кризі, чи на підйомі, буде недоречно. Ми навіть не можемо провести повноцінну підготовку, але є час на відновлення і підготовку безпосередньо до матчу".

    Тренер також подякував організаторам і місту Люблін за підтримку:

    "Для нас це має величезне значення. На жаль, ми не можемо приймати матчі в Києві. Ми виборюємо свою незалежність, своє право на свободу у війні з країною-агресором. Але ми вдячні Любліну за гостинність і за те, що роблять тут, аби ми відчували себе як удома".

    Щодо непередбачуваності гри він зазначив:

    "Футбол – це завжди гра непередбачувана. Кожен гравець може як чудово реалізувати свої якості, так і припуститися помилок. Ці моменти впливають на малюнок гри і на кінцевий результат".

    На питання про "сонні" перші тайми команди тренер відповів:

    "Ми намагаємося завжди говорити про розумну агресію. Але іноді команда прокидається лише після якихось подій на полі. Ми над цим працюємо, акцентуємо увагу на цих діях".

    Нагадаємо, матч Динамо Київ – Зрінські відбудеться завтра, 6 листопада, о 22:00 за Києвом.

    Сергій Владиченко

    Football.ua

    Люди

    Олександр Шовковський

    Команди

    Динамо Київ Зріньскі

    Джерела

    ФК Динамо (Київ)

