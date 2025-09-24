Україна

Протистояння в рамках 1/16 фіналу Кубка України добігали завершення матчем у Львові, де була яскраво помітна афіша рівня Прем’єр-ліги, оскільки поміж собою зустрічались місцевий Рух та житомирське Полісся. Одна з команд при цьому перебувала в глибокій кризі результатів майже від самого початку сезону, і лише кубковий турнір був для неї невеличкою розрадою, а інша з цієї кризи зрештою вибралась і почала перемагати. Угадати, хто тут є хто, було не важко.

Але те, що відбувалось на футбольному полі стадіону Україна цього вечора, розірвало всі ці шаблони. Чи-то від утоми, чи-то від відсутності належного рівня мотивації, але "вовки" із залученням ротації лише на перших хвилинах та в моменті Назаренка продемонстрували, що прагнуть вигравати цю гру й крокувати до наступного раунду.

Проте й там був нюанс у вигляді моменту Руха, який виник ще раніше, уже на перших секундах, для Квасниці. Згодом команди скинули атакувальні оберти, тож ситуація з голом Фаала на 30 хвилині виглядала де в чому спонтанною. Тоді Квасниці дали відкритись під передачу на правому фланзі й зробити простріл на ближню, який успішно завершив Фаал.

Полісся до такого розвитку подій виявилось не надто готовим, тож реакції від команди Ротаня ми не дочекались до настання перерви. Не дочекались і після неї, хоча тренер намагався бодай-щось зробити замінами. Не допомогло. Рух натомість забив другий гол на 63 хвилині, коли простріл від Ляха у власні ворота замкнув Бескорований невдалою спробою зіграти на перехопленні.

А вже невдовзі Бущан міг пропустити й третій гол, який зрештою таки пропустив, але не в моменті із сейвом проти удару Слюбика в центрі штрафного з відскоку в лівий кут. Голкіпера Полісся скривдили натомість у наступній атаці, коли ніхто не встиг за Ляхом на лівому фланзі, а той цього разу завершив справу самостійним ударом у дальній кут. Авантюрні спроби "вовків" забити хоча б гол престижу після цього ні до чого не призвели.— Полісся 3:0Фаал, 30, Бескоровайний, 63 (авт.), Лях, 73Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Рейляну, Притула (Підгурський, 85), Едсон — Квасниця (Алмазбеков, 68), Фаал (Тутті, 85), Клайвер (Руніч, 85).Бущан — Кравченко, Бескоровайний, Сарапій, Михайліченко (Велетень, 64) — Шепелєв (Лєднєв, 69), Борел (Бабенко, 69), Йосефі (Андрієвський, 46) — Брагару, Гайдучик (Філіппов, 64), Назаренко.Попередження: Слюбик, Тутті, Алмазбеков — Борел, Бескоровайний