Україна

Український голкіпер повернувся на батьківщину після етапу кар'єри у Саудівській Аравії.

Колишній воротар київського Динамо Георгій Бущан став гравцем житомирського Полісся. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Орендна угода з воротарем розрахована до літа 2026 року.

У складі команди Руслана Ротаня 31-річний українець заявлений під 12 номером.

Цього сезону Бущан провів один матч за саудівський Аш-Шабаб, у якому пропустив чотири м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Брагару змінив Динамо на Полісся.