Український голкіпер повернувся на батьківщину після етапу кар'єри у Саудівській Аравії.
Георгій Бущан, ФК Полісся
06 вересня 2025, 09:18
Колишній воротар київського Динамо Георгій Бущан став гравцем житомирського Полісся. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Орендна угода з воротарем розрахована до літа 2026 року.
У складі команди Руслана Ротаня 31-річний українець заявлений під 12 номером.
Цього сезону Бущан провів один матч за саудівський Аш-Шабаб, у якому пропустив чотири м'ячі.
