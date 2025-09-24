Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу Кубку України, у якому зіграють львівський Рух та житомирське Полісся.

Львівський Рух та житомирське Полісся зіграють у 1/16 фіналу Кубка України на стадіоні Україна.

Іван Федик, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:1), залучив до стартового складу Ляха на лівий фланг оборони, тоді як Рейляну гратиме в центрі поля.

Руслан Ротань, на тлі перемоги над Кудрівкою (2:0), використав із перших хвилин Бущана у рамці воріт, тоді як Бескоровайний гратиме в центрі оборони, Борел та Йосефі розташуються в центрі поля, а Гайдучик та Назаренко виступатимуть на флангах атаки.

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Рейляну, Притула, Едсон — Квасниця, Фаал, Клайвер.

Запасні: Клименко, Левицький, Ясінський, Алмазбеков, Бойко, Слюсар, Кітела, Руніч, Касарда, Квас, Підгурський, Тутті.



Полісся: Бущан — Кравченко, Бескоровайний, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв, Борел, Йосефі — Брагару, Гайдучик, Назаренко.