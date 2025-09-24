Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу Кубку України, у якому зіграють львівський Рух та житомирське Полісся.
Георгій Бущан, фото ФК Полісся Житомир
24 вересня 2025, 17:39
Львівський Рух та житомирське Полісся зіграють у 1/16 фіналу Кубка України на стадіоні Україна.
Іван Федик, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:1), залучив до стартового складу Ляха на лівий фланг оборони, тоді як Рейляну гратиме в центрі поля.
Руслан Ротань, на тлі перемоги над Кудрівкою (2:0), використав із перших хвилин Бущана у рамці воріт, тоді як Бескоровайний гратиме в центрі оборони, Борел та Йосефі розташуються в центрі поля, а Гайдучик та Назаренко виступатимуть на флангах атаки.
Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Рейляну, Притула, Едсон — Квасниця, Фаал, Клайвер.
Запасні: Клименко, Левицький, Ясінський, Алмазбеков, Бойко, Слюсар, Кітела, Руніч, Касарда, Квас, Підгурський, Тутті.
Запасні: Волинець, Кудрик, Таллес, Бабенко, Філіппов, Андрієвський, Велетень, Лєднєв, Майсурадзе, Гонсалвеш, Чоботенко, Гришкевич.
Полісся: Бущан — Кравченко, Бескоровайний, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв, Борел, Йосефі — Брагару, Гайдучик, Назаренко.
Гра Рух — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.