Клуб із Глазго розглядає колишнього наставника як головного кандидата на посаду, але чекає на його рішення.

Легендарний капітан Ліверпуля Стівен Джеррард є головним претендентом на посаду головного тренера Рейнджерс. Про це повідомляє talkSPORT.

Керівництво шотландського клубу наразі очікує, чи сам англієць буде зацікавлений у поверненні та чи буде це фінансово доцільним кроком.

Влітку Джеррард уже відхилив пропозицію Рейнджерс, після чого команду очолив Рассел Мартін. Тепер, після змін у структурі клубу, новий спортивний директор Кевін Телвелл також розглядає інші кандидатури.

Серед альтернатив — колишній тренер Евертона Шон Дайч, із яким Телвелл раніше співпрацював, але, за даними джерела, сам Дайч не виявляє особливого бажання очолити команду з Шотландії.

Ще одним можливим варіантом є наставник Гартс Дерек Макіннес, проте поточні лідери шотландської Прем’єр-ліги готові боротися, щоб утримати свого тренера, якщо Рейнджерс зроблять офіційну пропозицію.

Нагадаємо, шо Стівен Джеррард провів успішний період тренерської роботи в Рейнджерс з літа 2018 по листопад 2021, після чого отримав підвищення до Астон Вілли. Після не дуже вдалого року в Бірмінгемі фахівець вирушив до Саудівської Аравії на півтора роки — з кінця 2025 він перебуває в статусі вільного агента.