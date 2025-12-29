Інше

П’ять голів, автогол і вирішальний пенальті принесли збірній Південної Африки друге місце в групі та путівку до наступного раунду.

Збірна Південної Африки здобула важливу перемогу над Зімбабве в матчі третього туру групового етапу Кубка африканських націй. Поєдинок видався надзвичайно результативним і завершився з рахунком 3:2 на користь південноафриканської команди.

Рахунок у матчі відкрив Моремі вже на сьомій хвилині, однак незабаром Масванхісе зрівняв результат. Після перерви ініціативу знову перехопили футболісти ПАР — Фостер вивів свою команду вперед, але автогол Модіби повернув інтригу в гру. Вирішальним став точний удар з пенальті у виконанні Апполліса на 82-й хвилині.

Завдяки цій перемозі Південно-Африканська Республіка набрала шість очок, посіла друге місце в групі та вийшла до плей-оф турніру. Збірна Зімбабве з одним балом завершила виступи на Кубку африканських націй.

Зімбабве – ПАР 2:3

Голи: Масванхісе, 19, Модіба, 73 (авт.) — Моремі, 7, Фостер, 50, Апполліс, 82 (пен.)