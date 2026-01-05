Азербайджанський футбольний клуб Араз-Нахчівань офіційно оголосив про призначення Андрія Демченка новим головним тренером команди.

49-річний український фахівець підписав контракт з клубом до кінця сезону 2025/26. Угода також передбачає опцію продовження ще на один рік. Про кадрові рішення щодо тренерського штабу буде повідомлено додатково.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Останнім місцем роботи Демченка був казахстанський Женіс, який він залишив на початку грудня. Під його керівництвом команда посіла шосте місце в чемпіонаті Казахстану та дійшла до півфіналу Кубка країни.

В Україні Демченко відомий за роботою з Металургом Запоріжжя, Вересом, ПФК Львів та Металістом 1925. За кордоном тренер працював в узбецькому Ободі, а також у грузинських клубах Діла Горі та Динамо Батумі.

Наразі Араз-Нахчівань посідає 6-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану, маючи 26 очок після 16 матчів. Свій наступний поєдинок команда проведе 23 січня на виїзді проти клубу Імішли.