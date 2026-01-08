Інше

Екснаставник Канади змінив Патріка Клюйверта після невдачі в азійській кваліфікації ЧС.

Збірна Індонезії отримала нового головного тренера. На цю посаду призначено Джона Хердмана, який раніше працював із національною командою Канади.

Британський фахівець замінив Патріка Клюйверта, котрий залишив посаду за взаємною згодою сторін після того, як у жовтні індонезійська збірна припинила виступи в азійському відборі на чемпіонат світу.

Хердман здобув широку відомість під час роботи з Канадою, яку він вивів на чемпіонат світу 2022 року. Втім, на мундіалі канадська команда не змогла подолати груповий етап.

