Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка африканських націй-2025, який відбувся 9 січня 2026 року.

Збірна Марокко продовжує домінувати на домашньому Кубку африканських націй. У чвертьфіналі турніру команда Валіда Реграгі без особливих проблем переграла Камерун — 2:0, повністю контролюючи перебіг матчу в Рабаті.

Марокканці захопили ініціативу з перших хвилин і швидко підтвердили свою перевагу на табло. На 26-й хвилині Браїм Діас скористався черговим позиційним тиском і відкрив рахунок, довівши свій бомбардирський доробок на турнірі до п’яти голів.

Крапку в матчі поставив Ісмаель Сайбарі, який на 74-й хвилині подвоїв перевагу Марокко та остаточно зняв питання щодо переможця. Камерун так і не зумів нав’язати реальної боротьби одному з головних фаворитів турніру.

ДО ВАШОЇ УВАГИ ВІДЕО НАЙКРАЩИХ МОМЕНТІВ МАТЧУ КАМЕРУН — МАРОККО У РАМКАХ 1/4 ФІНАЛУ КУБКА АФРИКАНСЬКИХ НАЦІЙ-2025:

Камерун - Марокко 0:2

Голи: Браїм Діас, 26, Сайбарі, 74