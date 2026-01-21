Інше

Найтитулованіший клуб Бельгії оголосив про підписання українського нападника на постійній основі.

Бельгійський Андерлехт офіційно завершив трансфер 24-річного українського форварда Данила Сікана. Футболіст, який раніше виступав за турецький Трабзонспор, підписав із "пурпурово-білими" довгостроковий контракт, розрахований до 2030 року.

Сума трансферу, за повідомленнями джерел, склала близько 4 мільйонів євро.

Нагадаємо, Данило Сікан перейшов до Трабзонспора з Шахтаря в січні 2025 року. У поточному сезоні нападник встиг провести за турецький клуб 16 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та одним асистом.

Тепер українець спробує свої сили у чемпіонаті Бельгії, де Андерлехт веде боротьбу за найвищі місця.