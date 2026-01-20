Інше

Власник клубу вважає, що чемпіони МЛС мають право змагатися з найсильнішими командами Південної Америки.

Власник Інтер Маямі Хорхе Мас заявив про бажання клубу взяти участь у Кубку Лібертадорес — престижному турнірі, який під егідою КОНМЕБОЛ об’єднує найкращі клуби Південної Америки.

За словами Маса, ідея не є фантастичною, адже подібні прецеденти вже існували в історії турніру.

"Я вів переговори з КОНМЕБОЛ та його президентом Алехандро Домінгесом щодо можливості участі в Кубку Лібертадорес. Є прецедент — мексиканські клуби вже грали в турнірі. Я хотів би виступати в Кубку Лібертадорес і говоритиму про це публічно. Я вже піднімав це питання в МЛС", — зазначив Мас.

Він також підкреслив, що участь клубів із Північної Америки могла б підвищити рівень змагань і сприяти розвитку футболу на континенті.

"Вважаю, що чемпіони МЛС заслуговують на це місце. Це хороший спосіб продовжувати розвивати футбол у масштабах усієї Америки за участю північноамериканських та мексиканських клубів, тоді конкуренція буде кращою", — упевнений власник Інтер Маямі.

