Інше

Раніше саудівці звільнили Ерве Ренара.

Головний тренер Аль-Халіджи Георгіос Доніс незабаром може очолити збірну Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво Федерації футболу Саудівської Аравії вже працює над заміною раніше звільненого Ерве Ренара та розглядає перших кандидатів на посаду нового головного тренера.

Грецький фахівець очолив Аль-Халіджу з минулого року і зараз його команда посідає 11 місце в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Нагадаємо, на ЧС-2026 Саудівська Аравія зіграє проти Уругваю, Іспанії та Кабо-Верде. Мундіаль пройде з 11 червня до 19 липня.