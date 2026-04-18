Король Швеції Карл XVI Густав вперше за 14 років приїхав в Україну. Він прибув до Львова, де разом із Володимиром Зеленським вони побували на Полі почесних поховань.
Іран відкрив Ормузьку протоку на час перемир’я в Лівані. На тлі цього різко впали ціни на нафту й природний газ у Європі.
У ГУР розповіли, що росія хоче розмістити в Україні ще 20 тисяч військових, щоб підготувати новий весняно-літній наступ на південному сході України.
Зеленський заявив, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. На його думку, росія вкотре пробуватиме «втягнути у свою війну Білорусь.
Група приватної протиповітряної оборони вперше сбила російський реактивний шахед на Харківщині, який рухався зі швидкістю понад 400 км/год.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
За уточненою інформацією, загалом від початку цієї доби відбулося 118 бойових зіткнень.
Сьогодні загалом ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 38 авіаційних ударів, скинув 128 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4031 дрон-камікадзе та здійснив 2396 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення; крім цього, ворог завдав двох авіаударів, скинув пʼять авіабомб, здійснив 82 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, чотири із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанських Хуторів.
На Купʼянському напрямку наші захисники успішно відбили один ворожий штурм в напрямку Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог двічі наступав в районі Греківки та у бік Лиману.
На Словʼянському напрямку противник двічі атакував в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.
Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка, Софіївка, Новопавлівка. Два боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Котлине, Мирноград, Шевченко, Муравка, Удачне, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 48 окупантів та 14 — поранено; знищено одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки, одне укриття особового складу; пошкоджено один танк, дві артилерійські системи, пʼять одиниць автомобільної техніки та 49 місць укриття особового складу. Знищено або подавлено 247 безпілотних літальних апаратів різних типів.
На Олександрівському напрямку окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, у бік Калинівського, Вороного та Олександрограда. Авіаційного удару зазнали Коломійці.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у бік населених пунктів Гуляйпільське, Зелене, Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне, Староукраїнка, Святопетрівка та в районі Гуляйполя. Три боєзіткнення тривають.
Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Рівне, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка, Цвіткове, Шевченківське, Лісне, Чарівне, Мирне.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ. Авіаудару зазнало Зарічне.
На Придніпровському напрямку ворог проводив чотири марні атаки в бік Антонівського мосту.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
Шановні українці, українки!
Сьогодні – Львів, візит в Україну Короля Швеції, важливий прояв поваги до наших людей, нашої держави: Його Величність уже вдруге в Україні за час після відновлення нашої незалежності. Разом із ним – урядова делегація, і в нас багато напрямів співпраці зі Швецією, оборонна передусім. Ми готуємося розширити нашу бойову авіацію завдяки «гріпенам», детально працюємо над цим.
Як тільки буде розблоковано європейський пакет для України, це відкриє кошти і на такі сильні оборонні речі – і на захист зараз, і на періоди наступні. Важливо, щоб не було жодного навіть натяку на послаблення України – тільки з цим із часом дипломатія спрацює.
Разом зі Швецією теж шукаємо рішення, щоб посилити нашу ППО. Номер один – це захист від ракет, від балістики. Ми проговорили сьогодні ці питання. Через війну в Ірані є ризики для постачання зброї в Україну, і дякую всім партнерам, які готові допомагати та шукати, як це виправити. Німеччина, Норвегія, Італія, Нідерланди, зараз Швеція в Україні – візити цього тижня були саме про це: щоб ми навесні та влітку могли зберігати стійкість України, силу України, і щоб у Росії не було спокуси думати, що зростання нафтових цін та нестабільність у світі може Росії чимось допомогти у війні.
Фактично щодня на політичному рівні, на військовому – в комунікації з партнерами заради ППО. Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше, рухаємося до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону – всі необхідні формати ППО: системи, ракети тощо. Це серйозне стратегічне завдання для України – реальне завдання, яке гарантуватиме захист на десятиліття.
Серед гарантій безпеки, які розглядаємо для України, – пакети зброї, можливість виробляти необхідну зброю, а, отже, ліцензії на це й промислова база. Це ключові речі.
Сьогодні ще братиму участь у зустрічі щодо Ормузу: багато лідерів збираються для координації, щоб гарантувати безпеку в Ормузькій протоці. Зараз світ точно знає, де ця протока і чому вона така важлива. І про цю протоку повторює майже те саме, що ми говорили про Чорне море у 22-му та 23-му роках, коли росіяни намагались нам заблокувати Чорне море.
Україна це завдання вирішила. Тепер уже абсолютно всі у світі бачать, що безпека на морі – це глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема. Безпеку треба захищати спільно, ми сподіваємося, що висновки партнерів з усіх викликів, які є зараз, будуть сильними.
Дякую всім, хто справді захищає наше життя від терору! Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую всім українцям.
Слава Україні!
