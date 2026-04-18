Завершилася 1514 доба героїчного протистояння Українського народу

осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

Король Швеції Карл XVI Густав вперше за 14 років приїхав в Україну. Він прибув до Львова, де разом із Володимиром Зеленським вони побували на Полі почесних поховань.

Іран відкрив Ормузьку протоку на час перемир’я в Лівані. На тлі цього різко впали ціни на нафту й природний газ у Європі.

У ГУР розповіли, що росія хоче розмістити в Україні ще 20 тисяч військових, щоб підготувати новий весняно-літній наступ на південному сході України.

Зеленський заявив, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. На його думку, росія вкотре пробуватиме «втягнути у свою війну Білорусь.

Група приватної протиповітряної оборони вперше сбила російський реактивний шахед на Харківщині, який рухався зі швидкістю понад 400 км/год.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

За уточненою інформацією, загалом від початку цієї доби відбулося 118 бойових зіткнень.

Сьогодні загалом ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 38 авіаційних ударів, скинув 128 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4031 дрон-камікадзе та здійснив 2396 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три бойові зіткнення; крім цього, ворог завдав двох авіаударів, скинув пʼять авіабомб, здійснив 82 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, чотири із яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанських Хуторів.

На Купʼянському напрямку наші захисники успішно відбили один ворожий штурм в напрямку Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог двічі наступав в районі Греківки та у бік Лиману.

На Словʼянському напрямку противник двічі атакував в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.

Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Степанівка, Софіївка, Новопавлівка. Два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Котлине, Мирноград, Шевченко, Муравка, Удачне, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 48 окупантів та 14 — поранено; знищено одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки, одне укриття особового складу; пошкоджено один танк, дві артилерійські системи, пʼять одиниць автомобільної техніки та 49 місць укриття особового складу. Знищено або подавлено 247 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, у бік Калинівського, Вороного та Олександрограда. Авіаційного удару зазнали Коломійці.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак окупантів у бік населених пунктів Гуляйпільське, Зелене, Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне, Староукраїнка, Святопетрівка та в районі Гуляйполя. Три боєзіткнення тривають.

Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Рівне, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка, Цвіткове, Шевченківське, Лісне, Чарівне, Мирне.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ. Авіаудару зазнало Зарічне.

На Придніпровському напрямку ворог проводив чотири марні атаки в бік Антонівського мосту.

